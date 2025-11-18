Zakaz odsprzedaży biletów powyżej ich wartości. Plany rządu

Wyjątkowy koncert w Watykanie. Wystąpili między innymi Andrea Bocelli i Pharrell Williams Źródło: Reuters

Nowe przepisy dotyczyłyby także limitu opłat za usługi pobierane przez firmy odsprzedające bilety tak, aby uniemożliwić im dodawanie ukrytych kosztów.

Rząd planuje również wprowadzenie zakazu wykupu większej liczby biletów na wydarzenie, by w ten sposób ukrócić działalność bootów wykorzystywanych do tego procederu.

Jak ustalił "FT", rząd ma przedstawić plan zmian w środę.

Stanowisko internetowych platform sprzedażowych

Internetowe platformy sprzedaży wtórnej biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe twierdzą, że propozycje ograniczenia wzrostu cen stwarzają ryzyko powstania czarnego rynku biletów.

Polityczna debata na temat odsprzedaży biletów rozpoczęła się w 2024 r. w efekcie społecznego oburzenia związanego z cenami biletów na koncert brytyjskiej grupy Oasis, reaktywowanej po 16 latach.

Niektóre bilety na ich koncerty na stadionie Wembley w Londynie kosztowały ponad 4 tys. funtów, co znacznie przekraczało ich pierwotną cenę. Poprzez oficjalną stronę bilety na koncerty Oasis próbowało kupić ponad 10 mln fanów ze 158 państw.

