Redakcja poleca:

Ze świata

"Rujnowali życie ludziom". Największe takie przejęcie w historii

sad nowy jork usa - yuriyt shutterstock_2384741783
Eksperci radzą, jak się nie dać okraść przez cyberoszustów
Źródło: TVN24
Władze USA skonfiskowały warte ponad 14 miliardów dolarów bitcoiny (około 52 miliardy złotych) oraz oskarżyły założyciela kambodżańskiego imperium biznesowego Prince Group o zorganizowanie ogromnego oszustwa związanego z kryptowalutami - podał portal BBC.

Chen Zhi, obywatel Wielkiej Brytanii i Kambodży, został we wtorek oskarżony w Nowym Jorku o udział w spisku polegającym na oszustwie elektronicznym i praniu pieniędzy.

Jego firmy zostały objęte sankcjami przez USA i Wielką Brytanię w ramach wspólnej operacji. Rząd Wielkiej Brytanii poinformował o zamrożeniu powiązanych z Chenem aktywów - w tym 19 nieruchomości w Londynie, z których jedna jest warta prawie 100 milionów funtów (blisko 490 milionów złotych).

BBC zwrócił się do Prince Group z prośbą o komentarz, jednak do momentu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.

Największe przejęcie bitcoinów w historii

Amerykańscy prokuratorzy twierdzą, że jest to jedna z największych akcji finansowych i największe przejęcie bitcoinów w historii - rząd USA skonfiskował 127 271 bitcoinów.

Jak poinformował Departament Sprawiedliwości USA, Chen, który nadal pozostaje na wolności, miał być mózgiem "rozległego imperium oszustw internetowych" działającego w ramach międzynarodowej firmy - Prince Group.

Strona internetowa grupy z siedzibą w Kambodży podaje, że firma świadczy usługi deweloperskie, finansowe i konsumenckie. Departament Sprawiedliwości zarzuca jej kierowanie jedną z największych międzynarodowych organizacji przestępczych w Azji.

"Przedsięwzięcie zbudowane na ludzkim cierpieniu"

Amerykański resort sprawiedliwości wyjaśnił, jak miał wyglądać nielegalny proceder. Najpierw nawiązywano kontakt przez internet z potencjalnymi ofiarami i nakłaniano je do inwestowania w kryptowaluty, opierając się na fałszywych obietnicach, że środki zostaną zainwestowane i przyniosą zysk.

Prokuratorzy twierdzą, że firma Chena wybudowała i prowadziła co najmniej dziesięć nielegalnych ośrodków w całej Kambodży. Miały one dotrzeć do jak największej liczby ofiar. Wspólnicy Chena mieli zdobyć miliony numerów telefonów komórkowych i założyć "farmy telefonów" w celu przeprowadzania oszustw za pośrednictwem centrów telefonicznych - wynika z dokumentów sądowych, do których dotarł BBC.

W dwóch z tych ośrodków znajdowało się 1250 telefonów komórkowych, z których prowadzono około 76 tys. kont w mediach społecznościowych. Prokuratorzy stwierdzili, że dokumenty Prince Group zawierały wskazówki, jak budować relacje z ofiarami - m.in. zalecenia dla pracowników, aby nie wykorzystywali zdjęć profilowych kobiet, które są "zbyt piękne", aby konta wyglądały bardziej autentycznie.

Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Bezpieczeństwa Narodowego John A. Eisenberg opisał Prince Group jako "przestępcze przedsięwzięcie zbudowane na ludzkim cierpieniu".

Wzrasta liczba fałszywych legitymacji. A przez decyzję rządu może być ich jeszcze więcej

Wzrasta liczba fałszywych legitymacji. A przez decyzję rządu może być ich jeszcze więcej

Maria Pankowska
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"

Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"

Rynki

Możliwa kara to nawet 40 lat więzienia

Według Eisenberga organizacja zajmowała się również handlem ludźmi, którzy byli przetrzymywani w ośrodkach przypominających więzienia i zmuszani do dokonywania oszustw online. Na celowniku oszustów znalazły się tysiące osób na całym świecie.

Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że Chen i jego wspólnicy mieli wykorzystywać dochody pochodzące z przestępstwa na luksusowe podróże i rozrywkę. Mieli dokonać także "ekstrawaganckich" zakupów, takich jak zegarki, prywatne odrzutowce i rzadkie dzieła sztuki, w tym obraz Picassa zakupiony w domu aukcyjnym w Nowym Jorku.

Chenowi grozi kara do 40 lat więzienia.

Oskarżenie wpłynęło do sądu w Nowym Jorku
Oskarżenie wpłynęło do sądu w Nowym Jorku
Źródło: yuriyt / Shutterstock

Działalność w Wielkiej Brytanii

Jak wyjaśnił BBC, powołując się na informacje brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, działalność Chena i jego wspólników w Wielkiej Brytanii miała polegać na zakładaniu firm na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i inwestowaniu w nieruchomości na wyspach. Aktywa jego siatki obejmują biurowiec o wartości 100 milionów funtów w centrum Londynu, rezydencję o wartości 12 milionów funtów w północnym Londynie i siedemnaście mieszkań w mieście.

Nałożenie na niego sankcji w ramach wspólnej operacji z władzami USA, spowodowało odcięcie dostępu do brytyjskiego systemu finansowego. Na Prince Group nałożono również sankcje w USA i uznano za organizację przestępczą.

- Rujnowali życie ludziom i kupowali londyńskie domy, aby przechowywać w nich pieniądze – powiedziała cytowana przez BBC ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Yvette Cooper.

Dodała też: - Razem z naszymi sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych podejmujemy zdecydowane działania, aby zwalczać rosnące zagrożenie międzynarodowe, jakie stwarza ta sieć – bronimy praw człowieka, chronimy obywateli brytyjskich i pilnujemy, aby brudne pieniądze nie trafiały na nasze ulice.

Brytyjskie MSZ poinformowało także, że Chen i Prince Group zbudowali również kasyna, kompleksy-ośrodki oszustw, a także prali pieniądze.

"Oszuści żerują na najsłabszych"

Sankcjami objęto również cztery przedsiębiorstwa powiązane z domniemanymi oszustwami: The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World i Byex Exchange - przekazało MSZ Wielkiej Brytanii.

W raporcie Amnesty International na początku tego roku na temat stosowania pracy przymusowej i tortur w kambodżańskich ośrodkach przestępczych wymieniono dwa ośrodki prowadzone przez Jin Bei Group i Golden Fortune Resorts.

Osoby pracujące w tych kompleksach to często mieli być obcokrajowcy zwabieni obietnicą legalnej pracy, a następnie zmuszani do popełniania oszustw pod groźbą tortur. Oszuści działają na "skalę przemysłową", m.in. w Wielkiej Brytanii i poprzez wchodzenie w fałszywe związki romantyczne wabią ofiary i nakłaniają je do oszustw.

- Oszuści żerują na najsłabszych, kradną oszczędności życia, rujnują zaufanie i niszczą ludzkie życie. Nie będziemy tego tolerować - skomentował cytowany przez BBC Lord Hanson, brytyjski minister zajmujący się zwalczaniem oszustw.

Autorka/Autor: pkarp/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: yuriyt / Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica