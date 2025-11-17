Stanie na czele handlowego giganta. "Biznes działa w trudnym otoczeniu"

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Furner, związany z Walmartem od początku kariery, uważany był za naturalnego następcę Douga McMillona.

Teraz ma poprowadzić firmę ku kolejnemu etapowi transformacji technologicznej, jednocześnie chroniąc marże i reagując na zmienną sytuację gospodarczą.

Zmiana warty w Walmart

W 2020 roku, gdy pandemia COVID-19 uderzyła w globalną gospodarkę, John Furner – kierujący największym, amerykańskim oddziałem Walmartu – sięgnął po doświadczenia zdobyte podczas pracy w Chinach. Konsultował się z lokalnymi zespołami, które o kilka miesięcy wyprzedzały resztę świata w reorganizacji łańcuchów dostaw.

Pozwoliło mu to szybko dostosować prognozy popytu i działania logistyczne, by wyprzedzić falę "panicznych" zakupów, którego doświadczyła w tamtym okresie branża handlowa.

Teraz cała firma stanie przed jego wizją zarządzania.

- Biznes działa w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i konkurencyjnym, zwłaszcza przy taryfach, presji cenowej i zmieniających się zachowaniach konsumentów – ocenił Matt Prescott, prezes organizacji The Accountability Board, będącej inwestorem Walmartu. - Mamy nadzieję, że podoła temu wyzwaniu - dodał.

Nowy CEO zaczynał jako szeregowy pracownik, następnie rozwijał karierę w działach merchandisingu, operacji i zaopatrzenia. Kierował Sam’s Club (sieć należąca do Walmartu) w latach 2017–2019, a jako CEO Walmart US nadzorował 1,5 mln pracowników i 4600 sklepów.

W krótkim oświadczeniu wideo towarzyszącym ogłoszeniu nominacji Furner stwierdził: - Myślę, że przyszłość jest ekscytująca.

Before becoming CEO of Walmart U.S., John Furner started as an hourly associate over 30 years ago at Store 100 in Bentonville. Learn more about his journey with Walmart, and the lessons he’s learned that continue to shape his approach to leadership today: https://t.co/NN7TFmSkEA — Walmart News (@WalmartNews) January 23, 2024 Rozwiń

John Furner "to ktoś, kto chce próbować nowych rzeczy"

Odejście Douga McMillona kończy 13-letni okres, w trakcie którego zyski wzrosły o 21 proc., a cena akcji wzrosła czterokrotnie.

Jak podają źródła Reutersa Furner był od dawna typowany na jego następcę. - Myślę, że dla większości ludzi w firmie było oczywiste, że John jest faworytem – powiedział jeden z informatorów. – John jest fantastyczny, powszechnie lubiany… To ktoś, kto chce próbować nowych rzeczy, a w tym biznesie musimy się ciągle zmieniać - dodało źródło.

Od 2019 roku Furner odpowiadał za szereg kluczowych inicjatyw: rozwój programu członkowskiego Walmart+, zwiększenie średniej stawki godzinowej do ponad 17 dolarów, modernizację magazynów i centrów dystrybucji oraz rozbudowę biznesu reklamowego Walmart Connect do wartości 4 mld dolarów.

- Jego współpracujący styl przywództwa i wiedza operacyjna sprawiają, że jest dobrze przygotowany, aby Walmart poszedł jeszcze dalej, jeśli chodzi o poziom sprzedaż i rentowności, szczególnie gdy firma przechodzi transformację napędzaną sztuczną inteligencją – podkreślił Corey Tarlowe, analityk banku Jefferies.

Według ekspertów Furner ma przyspieszyć inwestycje w AI, w tym rozwój chatbotów, oraz rozwinąć współpracę z OpenAI, zapewniając wsparcie technologii w procesach decyzyjnych.

Kluczowe relacje Furnera

Furner często podkreśla rolę kontaktów zewnętrznych w zarządzaniu kryzysami. - Świat jest zbyt skomplikowany i zmienia się zbyt szybko, dlatego te relacje mają znaczenie - mówił w wywiadzie z 2024 roku, wspominając pandemię.

Przed nowym prezesem staną jednak wyzwania związane z komunikacją i reprezentowaniem globalnego koncernu.

- Największą przeszkodą dla Johna Furnera będzie bycie twarzą biznesu o przychodach 700 mld dolarów, co wymaga sprawnego zarządzania mediami, relacjami z inwestorami, rządem i grupami interesu – wskazał analityk BNP Paribas Chris Bottiglieri.

OGLĄDAJ: TVN24 HD