Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Stanie na czele handlowego giganta. "Biznes działa w trudnym otoczeniu"

shutterstock_1477196675
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
John Furner, długoletni menedżer Walmartu i obecny szef amerykańskiej części spółki, 1 lutego obejmie stanowisko prezesa całego koncernu. Stanie na czele giganta handlu w trudnym momencie – w sytuacji rosnących taryf celnych, zmieniających się nawyków zakupowych i oczekiwań wobec inwestycji w sztuczną inteligencję.

Furner, związany z Walmartem od początku kariery, uważany był za naturalnego następcę Douga McMillona.

Teraz ma poprowadzić firmę ku kolejnemu etapowi transformacji technologicznej, jednocześnie chroniąc marże i reagując na zmienną sytuację gospodarczą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Doug McMillon
Odchodzi prezes największego detalisty świata
Google
Google odrzuca żądania Brukseli. Nie chce pozbywać się dochodowego biznesu
Tech
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech

Zmiana warty w Walmart

W 2020 roku, gdy pandemia COVID-19 uderzyła w globalną gospodarkę, John Furner – kierujący największym, amerykańskim oddziałem Walmartu – sięgnął po doświadczenia zdobyte podczas pracy w Chinach. Konsultował się z lokalnymi zespołami, które o kilka miesięcy wyprzedzały resztę świata w reorganizacji łańcuchów dostaw.

Pozwoliło mu to szybko dostosować prognozy popytu i działania logistyczne, by wyprzedzić falę "panicznych" zakupów, którego doświadczyła w tamtym okresie branża handlowa.

Teraz cała firma stanie przed jego wizją zarządzania.

- Biznes działa w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i konkurencyjnym, zwłaszcza przy taryfach, presji cenowej i zmieniających się zachowaniach konsumentów – ocenił Matt Prescott, prezes organizacji The Accountability Board, będącej inwestorem Walmartu. - Mamy nadzieję, że podoła temu wyzwaniu - dodał.

Nowy CEO zaczynał jako szeregowy pracownik, następnie rozwijał karierę w działach merchandisingu, operacji i zaopatrzenia. Kierował Sam’s Club (sieć należąca do Walmartu) w latach 2017–2019, a jako CEO Walmart US nadzorował 1,5 mln pracowników i 4600 sklepów.

W krótkim oświadczeniu wideo towarzyszącym ogłoszeniu nominacji Furner stwierdził: - Myślę, że przyszłość jest ekscytująca.

John Furner "to ktoś, kto chce próbować nowych rzeczy"

Odejście Douga McMillona kończy 13-letni okres, w trakcie którego zyski wzrosły o 21 proc., a cena akcji wzrosła czterokrotnie.

Jak podają źródła Reutersa Furner był od dawna typowany na jego następcę. - Myślę, że dla większości ludzi w firmie było oczywiste, że John jest faworytem – powiedział jeden z informatorów. – John jest fantastyczny, powszechnie lubiany… To ktoś, kto chce próbować nowych rzeczy, a w tym biznesie musimy się ciągle zmieniać - dodało źródło.

Od 2019 roku Furner odpowiadał za szereg kluczowych inicjatyw: rozwój programu członkowskiego Walmart+, zwiększenie średniej stawki godzinowej do ponad 17 dolarów, modernizację magazynów i centrów dystrybucji oraz rozbudowę biznesu reklamowego Walmart Connect do wartości 4 mld dolarów.

- Jego współpracujący styl przywództwa i wiedza operacyjna sprawiają, że jest dobrze przygotowany, aby Walmart poszedł jeszcze dalej, jeśli chodzi o poziom sprzedaż i rentowności, szczególnie gdy firma przechodzi transformację napędzaną sztuczną inteligencją – podkreślił Corey Tarlowe, analityk banku Jefferies.

Według ekspertów Furner ma przyspieszyć inwestycje w AI, w tym rozwój chatbotów, oraz rozwinąć współpracę z OpenAI, zapewniając wsparcie technologii w procesach decyzyjnych.

Kluczowe relacje Furnera

Furner często podkreśla rolę kontaktów zewnętrznych w zarządzaniu kryzysami. - Świat jest zbyt skomplikowany i zmienia się zbyt szybko, dlatego te relacje mają znaczenie - mówił w wywiadzie z 2024 roku, wspominając pandemię.

Przed nowym prezesem staną jednak wyzwania związane z komunikacją i reprezentowaniem globalnego koncernu.

- Największą przeszkodą dla Johna Furnera będzie bycie twarzą biznesu o przychodach 700 mld dolarów, co wymaga sprawnego zarządzania mediami, relacjami z inwestorami, rządem i grupami interesu – wskazał analityk BNP Paribas Chris Bottiglieri.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaAIWalmart
Zobacz także:
lotnisko bagaz walizka walizki bagaze S shutterstock_1037773768
Uszkodzony lub opóźniony bagaż? LOT z zarzutami
Prawo
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Bruksela zmienia prognozy dla Polski
Z kraju
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Odradzają wyjazdy do Japonii. Jest reakcja giełdy
Rynki
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w dół po ważnych doniesieniach z Rosji
Rynki
Dostała wiadomość, że córce wpadł telefon do ubikacji (zdjęcie ilustracyjne)
"Polska nigdy się nie zgodzi". Minister o propozycji unijnych przepisów
Prawo
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Koniec z ograniczeniami na kilkudziesięciu lotniskach
Ze świata
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
Ze świata
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
Turystyka
shutterstock_2685043909
Tego produktu nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć
Z kraju
Nowy Jork. Widok na Statuę Wolności z samolotu
Zrazili do siebie turystów. "Negatywne odczucia"
Turystyka
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
walizka wakacje shutterstock_2621472589
Dłuższy urlop w 2026 roku. Jak zaplanować wolne?
Z kraju
Uczestnik Marszu dla Klimatu w Belem
Prześmiewcza "nagroda" dla USA. Za nieobecność
Ze świata
Uwięzieni w sklepie
Wielka sieć wycofuje wędlinę z obrotu. "Nie należy spożywać"
Z kraju
Tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Rodzinna tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Turystyka
Krajowy Plan Odbudowy
Jest unijne porozumienie w sprawie budżetu
Ze świata
Słowenia, ulica, samochody
Tu zimowe opony są już obowiązkowe
Turystyka
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców. "Nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek"
Moto
usa, ludzie, ulica
Ceny "trochę wysokie". Amerykanie płacą coraz więcej
Ze świata
shutterstock_2432604467
Popularny wśród Polaków kraj wprowadza nowe zasady na stokach
Turystyka
Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty
Ze świata
eurojackpot S shutterstock_743570785
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
shutterstock_521814229
Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku
Ze świata
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
Ze świata
Notting Hill w Londynie
"Największa zmiana w najmie od ponad 30 lat"
Ze świata
Donald Trump
Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów
Ze świata
Doug McMillon
Odchodzi prezes największego detalisty świata
Ze świata
W 500 urzędach zapłacimy kartą płatniczą
Ważny komunikat największego banku w Polsce. "Chwilowe utrudnienia"
Z kraju
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica