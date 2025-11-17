Stanie na czele handlowego giganta. "Biznes działa w trudnym otoczeniu"

Furner, związany z Walmartem od początku kariery, uważany był za naturalnego następcę Douga McMillona.
Teraz ma poprowadzić firmę ku kolejnemu etapowi transformacji technologicznej, jednocześnie chroniąc marże i reagując na zmienną sytuację gospodarczą.
Zmiana warty w Walmart
W 2020 roku, gdy pandemia COVID-19 uderzyła w globalną gospodarkę, John Furner – kierujący największym, amerykańskim oddziałem Walmartu – sięgnął po doświadczenia zdobyte podczas pracy w Chinach. Konsultował się z lokalnymi zespołami, które o kilka miesięcy wyprzedzały resztę świata w reorganizacji łańcuchów dostaw.
Pozwoliło mu to szybko dostosować prognozy popytu i działania logistyczne, by wyprzedzić falę "panicznych" zakupów, którego doświadczyła w tamtym okresie branża handlowa.
Teraz cała firma stanie przed jego wizją zarządzania.
- Biznes działa w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i konkurencyjnym, zwłaszcza przy taryfach, presji cenowej i zmieniających się zachowaniach konsumentów – ocenił Matt Prescott, prezes organizacji The Accountability Board, będącej inwestorem Walmartu. - Mamy nadzieję, że podoła temu wyzwaniu - dodał.
Nowy CEO zaczynał jako szeregowy pracownik, następnie rozwijał karierę w działach merchandisingu, operacji i zaopatrzenia. Kierował Sam’s Club (sieć należąca do Walmartu) w latach 2017–2019, a jako CEO Walmart US nadzorował 1,5 mln pracowników i 4600 sklepów.
W krótkim oświadczeniu wideo towarzyszącym ogłoszeniu nominacji Furner stwierdził: - Myślę, że przyszłość jest ekscytująca.
John Furner "to ktoś, kto chce próbować nowych rzeczy"
Odejście Douga McMillona kończy 13-letni okres, w trakcie którego zyski wzrosły o 21 proc., a cena akcji wzrosła czterokrotnie.
Jak podają źródła Reutersa Furner był od dawna typowany na jego następcę. - Myślę, że dla większości ludzi w firmie było oczywiste, że John jest faworytem – powiedział jeden z informatorów. – John jest fantastyczny, powszechnie lubiany… To ktoś, kto chce próbować nowych rzeczy, a w tym biznesie musimy się ciągle zmieniać - dodało źródło.
Od 2019 roku Furner odpowiadał za szereg kluczowych inicjatyw: rozwój programu członkowskiego Walmart+, zwiększenie średniej stawki godzinowej do ponad 17 dolarów, modernizację magazynów i centrów dystrybucji oraz rozbudowę biznesu reklamowego Walmart Connect do wartości 4 mld dolarów.
- Jego współpracujący styl przywództwa i wiedza operacyjna sprawiają, że jest dobrze przygotowany, aby Walmart poszedł jeszcze dalej, jeśli chodzi o poziom sprzedaż i rentowności, szczególnie gdy firma przechodzi transformację napędzaną sztuczną inteligencją – podkreślił Corey Tarlowe, analityk banku Jefferies.
Według ekspertów Furner ma przyspieszyć inwestycje w AI, w tym rozwój chatbotów, oraz rozwinąć współpracę z OpenAI, zapewniając wsparcie technologii w procesach decyzyjnych.
Kluczowe relacje Furnera
Furner często podkreśla rolę kontaktów zewnętrznych w zarządzaniu kryzysami. - Świat jest zbyt skomplikowany i zmienia się zbyt szybko, dlatego te relacje mają znaczenie - mówił w wywiadzie z 2024 roku, wspominając pandemię.
Przed nowym prezesem staną jednak wyzwania związane z komunikacją i reprezentowaniem globalnego koncernu.
- Największą przeszkodą dla Johna Furnera będzie bycie twarzą biznesu o przychodach 700 mld dolarów, co wymaga sprawnego zarządzania mediami, relacjami z inwestorami, rządem i grupami interesu – wskazał analityk BNP Paribas Chris Bottiglieri.
Autorka/Autor: Jan Sowa
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock