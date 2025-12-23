Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok

shutterstock_1874571358
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło: TVN24+
Firma Jim Beam na rok wstrzyma produkcję bourbonu w swojej głównej destylarni w amerykańskim stanie Kentucky. Słynny producent alkoholu o decyzji poinformował w oświadczeniu. Media zwracają uwagę, że ma ona związek z konsekwencjami decyzji Donalda Trumpa.

Z oświadczenia Jim Beam, cytowanego na początku tygodnia m.in. przez BBC i CNN wynika, iż od 1 stycznia firma planuje wstrzymać na rok produkcję w swoim największym zakładzie w Clermont. Czas ten chce wykorzystać na zainwestowanie w "rozbudowę obiektu", będącego jej główną destylarnią.

Firma będzie kontynuowała produkcję w pozostałych destylarniach na terenie Kentucky. "Nieustannie analizujemy poziomy produkcji, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby konsumentów, a ostatnio spotkaliśmy się z naszym zespołem, aby omówić wielkość produkcji na rok 2026" - czytamy w oświadczeniu słynnego producenta alkoholi.

Jim Beam wstrzymuje produkcję

Media zwracają uwagę, że producenci alkoholu w Stanach Zjednoczonych znajdują się obecnie w "niepewnej" sytuacji, a to częściowo za sprawą polityki handlowej obecnego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Wiosną ogłosił on nałożenie przez USA ceł na kraje całego świata, co wywołało poważny kryzys wśród amerykańskich eksporterów alkoholi. Wiele państw odpowiedziało nałożeniem w odpowiedzi własnych ceł na amerykańskie produkty.

Wycofali ze sklepów alkohol z USA. Pierwsze pomysły, co z nim zrobić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wycofali ze sklepów alkohol z USA. Pierwsze pomysły, co z nim zrobić

Zniesienia ceł wzajemnych domaga się teraz od władz USA między innymi organizacja branżowa Kentucky Distillers' Association (KDA). W październiku poinformowała ona, że w magazynach w całym Kentucky zalega rekordowa liczba 16 milionów beczek bourbonu.

Wyprodukowanie beczek bourbonu, które są opodatkowane przez stan, według KDA kosztowało destylarnie w tym roku aż "miażdżące" 75 mln dolarów (równowartość ponad 275 mln złotych). Jak to możliwe? Stan Kentucky pobiera podatki od leżakujących beczek alkoholi - wyjaśnia portal CNN. Im dłużej beczki czekają na nabywców, tym więcej kosztują one więc producentów.

46 min
Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc

TVN24

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: BBC, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: evgeeenius/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAAlkoholDonald Trump
Zobacz także:
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
Najnowsze
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prawie 30 miliardów dla Polski. Ministra: podpisałam dwa wnioski
Z kraju
pap_20240725_156 (1)
Sąd rozstrzygnął spór Solorza z dziećmi. Biznesmen rozważa skargę
Z kraju
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
"Każda praca musi być doceniana". Zbliża się zmiana w liczeniu stażu
Dla pracownika
koszyk zakupy sklep shutterstock_2431783879
"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane
Z kraju
shutterstock_2548113419
Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu
Moto
AdobeStock_1071630852
Najdroższe święta od 1989 roku? PiS alarmuje o drożyźnie, rząd przypomina rekordową inflację
Z kraju
Kraków, 21.12.2025. 29. wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie
Nowy kanon wigilijnego stołu. Mniej karpia i więcej dań gotowych
Z kraju
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami
Handel
Andrzej Domański
Domański o wecie prezydenta: te środki miały trafić do NFZ
Z kraju
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał, ale ma zastrzeżenia
TVN24
Nowa Poszta shutterstock_2229138781
"Zdołała przekuć chaos wojny w sukces"
kosmetyki, drogeria, polska
Groźna bakteria w kosmetyku. Partia wycofana
Z kraju
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Praca w Wigilię? Ministra "niezwłocznie zareagowała"
Z kraju
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Chiński odwet. "Bezpośrednio odczują polscy producenci"
PKP Cargo
PKP Cargo odwołało prezeskę
Z kraju
Kristi Noem
Świąteczny bonus od państwa. "By wyjechali dobrowolnie"
Korea Południowa, restauracja, kimchi
Wstydliwy import. "To naprawdę rozdziera serce"
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane
Siedziba PZU
Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała
Z kraju
Daniel Obajtek
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek
pap_20230930_346 (1)
Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej
Z kraju
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
Z kraju
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Polska a euro. Jest opinia ministerstwa
Pieniądze
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Sprzedaż detaliczna w Polsce. "Nieco rozczarowała"
Najnowsze
Donald Trump
Pesymizm Amerykanów. Jako winowajcę wskazują Trumpa
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Najpierw stracili funkcje, by po 10 dniach je odzyskać. W NBP "konflikt zażegnany"
Z kraju
powerball shutterstock_2190784675
Gigantyczna kumulacja w Powerball. Bliska rekordu
Fabryka samochodów elektrycznych BYD w Brazylii
Tych samochodów jest coraz więcej. "Najwyższy wynik w historii"
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica