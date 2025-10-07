Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź

Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie Źródło: Reuters Archive

Pracownicy rozpoczną stopniowy powrót do pracy w zakładach w West Midlands i w Merseyside. Jednocześnie JLR uruchamia specjalny program szybszych płatności dla dostawców, by ograniczyć skutki kryzysu w łańcuchu dostaw.

JLR wraca do produkcji

Jaguar Land Rover stopniowo wznawia produkcję. W pierwszej kolejności ruszają zakład silnikowy w Wolverhampton, centrum montażu baterii w Hams Hall oraz działy karoserii i lakierni w Solihull, Castle Bromwich i Halewood.

Wkrótce ma zostać uruchomiona także fabryka w Nitrze na Słowacji, a linie montażowe modeli Range Rover i Range Rover Sport w Solihull mają rozpocząć pracę jeszcze w tym tygodniu.

Nadal nie wiadomo, kiedy wznowi działalność zakład w Halewood. Eksperci przewidują, że pełne przywrócenie produkcji zajmie jeszcze kilka tygodni.

Atak na firmę Jaguar Land Rover

Cyberatak spowodował wyraźny spadek sprzedaży firmy w trzecim kwartale roku – sprzedaż hurtowa zmniejszyła się o 24,2 proc., a detaliczna o 17,1 proc. rok do roku. Firma określiła ten okres jako wyjątkowo trudny - wskazała także na negatywny wpływ wycofywania starszych modeli oraz wprowadzenia amerykańskich ceł.

Kryzys najmocniej uderzył w mniejszych dostawców. Wielu z nich przez około półtora miesiąca praktycznie nie generowało żadnych przychodów, co zmusiło ich do redukcji zatrudnienia. Przykładem jest firma Genex UK – niewielki producent elementów metalowych – która ogłosiła zwolnienie 18 pracowników z powodu braku gotówki.

- Zwróciliśmy się bezpośrednio do rządu, na szczeblu ministerialnym, o wsparcie dla sektora. Wysłuchali nas, ale nie zrobili nic. To tak, jakby byli głusi na potrzeby zaawansowanego przemysłu - powiedział David Roberts z Evtec Group w rozmowie z BBC.

"Bardzo dobra wiadomość"

JLR zdecydował się wesprzeć partnerów i wprowadził program szybszych rozliczeń z kluczowymi dostawcami. Dzięki temu środki mają trafiać do nich nawet o cztery miesiące wcześniej niż do tej pory. Koncern spodziewa się, że przyspieszony przepływ gotówki pozwoli zasilić również kolejne szczeble łańcucha dostaw i poprawić jego płynność.

Program jest finansowany przez JLR z kredytu udzielonego przez bank komercyjny. Nie jest on powiązany z rządową gwarancją kredytową wartą 1,5 mld funtów.

- To bardzo dobra wiadomość dla pracowników i dostawców, ale wiem, że wielu z nich nadal jest pod presją, szczególnie niżej w łańcuchu dostaw – przyznał sekretarz stanu ds. biznesu i handlu Peter Kyle.

Dodał też: - Moim priorytetem pozostanie pomoc JLR w rozwiązaniu problemu cyberataku, dalsze postępy we wznowieniu produkcji oraz wspieranie długoterminowej kondycji naszego łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej.

