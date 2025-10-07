Logo TVN24
Ze świata

Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź

shutterstock_2399165519
Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie
Źródło: Reuters Archive
Jaguar Land Rover zapowiedział, że w środę wznowi produkcję w zakładach w Wielkiej Brytanii. To pierwszy krok po poważnym cyberataku, który od początku września paraliżuje linie montażowe producenta aut. Przedstawiciele branży na Wyspach i partnerzy JLR zwrócili się o pomoc do rządu.

Pracownicy rozpoczną stopniowy powrót do pracy w zakładach w West Midlands i w Merseyside. Jednocześnie JLR uruchamia specjalny program szybszych płatności dla dostawców, by ograniczyć skutki kryzysu w łańcuchu dostaw.

Zakład JLR
Zakład JLR
Źródło: Tada Images/Shutterstock

JLR wraca do produkcji

Jaguar Land Rover stopniowo wznawia produkcję. W pierwszej kolejności ruszają zakład silnikowy w Wolverhampton, centrum montażu baterii w Hams Hall oraz działy karoserii i lakierni w Solihull, Castle Bromwich i Halewood.

Wkrótce ma zostać uruchomiona także fabryka w Nitrze na Słowacji, a linie montażowe modeli Range Rover i Range Rover Sport w Solihull mają rozpocząć pracę jeszcze w tym tygodniu.

Nadal nie wiadomo, kiedy wznowi działalność zakład w Halewood. Eksperci przewidują, że pełne przywrócenie produkcji zajmie jeszcze kilka tygodni.

Atak na firmę Jaguar Land Rover

Cyberatak spowodował wyraźny spadek sprzedaży firmy w trzecim kwartale roku – sprzedaż hurtowa zmniejszyła się o 24,2 proc., a detaliczna o 17,1 proc. rok do roku. Firma określiła ten okres jako wyjątkowo trudny - wskazała także na negatywny wpływ wycofywania starszych modeli oraz wprowadzenia amerykańskich ceł.

Kryzys najmocniej uderzył w mniejszych dostawców. Wielu z nich przez około półtora miesiąca praktycznie nie generowało żadnych przychodów, co zmusiło ich do redukcji zatrudnienia. Przykładem jest firma Genex UK – niewielki producent elementów metalowych – która ogłosiła zwolnienie 18 pracowników z powodu braku gotówki.

- Zwróciliśmy się bezpośrednio do rządu, na szczeblu ministerialnym, o wsparcie dla sektora. Wysłuchali nas, ale nie zrobili nic. To tak, jakby byli głusi na potrzeby zaawansowanego przemysłu - powiedział David Roberts z Evtec Group w rozmowie z BBC.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"

Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"

Joanna Rubin-Sobolewska
Tego nie powiedzą ci w salonie

Tego nie powiedzą ci w salonie

Maciej Michałek

"Bardzo dobra wiadomość"

JLR zdecydował się wesprzeć partnerów i wprowadził program szybszych rozliczeń z kluczowymi dostawcami. Dzięki temu środki mają trafiać do nich nawet o cztery miesiące wcześniej niż do tej pory. Koncern spodziewa się, że przyspieszony przepływ gotówki pozwoli zasilić również kolejne szczeble łańcucha dostaw i poprawić jego płynność.

Program jest finansowany przez JLR z kredytu udzielonego przez bank komercyjny. Nie jest on powiązany z rządową gwarancją kredytową wartą 1,5 mld funtów.

- To bardzo dobra wiadomość dla pracowników i dostawców, ale wiem, że wielu z nich nadal jest pod presją, szczególnie niżej w łańcuchu dostaw – przyznał sekretarz stanu ds. biznesu i handlu Peter Kyle.

Dodał też: - Moim priorytetem pozostanie pomoc JLR w rozwiązaniu problemu cyberataku, dalsze postępy we wznowieniu produkcji oraz wspieranie długoterminowej kondycji naszego łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: RSL_89/Shutterstock

Dla firm

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica