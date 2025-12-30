Logo TVN24
Ze świata

Zamknęli sklepy w proteście przeciwko hiperinflacji

Teheran, Iran
W Teheranie modlili się o deszcz
Źródło: Reuters
Setki właścicieli sklepów w Teheranie, stolicy Iranu, zdecydowało się na zamknięcie swoich placówek w proteście przeciwko trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Ceny towarów gwałtownie rosną, a waluta narodowa osiągnęła rekordowo niski kurs wobec dolara amerykańskiego. Głos w sprawie protestów zabrał prezydent Iranu.

Sklepikarze protestowali w poniedziałek drugi dzień z rzędu. Zamknęli swoje sklepy i demonstrowali w pobliżu kilku bazarów w centrum Teheranu - relacjonowała agencja dpa. Dodała, że protesty miały początkowo charakter ekonomiczny, ale szybko zaczęto wznosić również hasła antyrządowe.

W kilku miejscach Teheranu policja rozpędzała demonstrantów, używając gazu łzawiącego - przekazała dpa, powołując się na świadków.

Według czarnorynkowego kursu jeden dolar był wart w niedzielę 1,4 mln riali, co było najniższą wartością w historii - zaznaczyła agencja AFP. Rok temu dolara wyceniano na 820 tys. riali.

Prezydent zabiera głos

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował w poniedziałek, że polecił ministrowi spraw wewnętrznych przeprowadzenie rozmów z demonstrantami, protestującymi przeciwko wysokiej inflacji i pogarszającym się warunkom życia. 

We wpisie na platformie X przekazał, że polecił ministrowi spraw wewnętrznych Ahmadowi Wahidiemu "wysłuchanie uzasadnionych żądań protestujących". Dodał, że poprawa warunków życia ludzi pozostaje jego "codzienną troską".

Sankcje Zachodu uderzyły w Iran

Według oficjalnych statystyk inflacja w grudniu liczona rok do roku wyniosła 52 proc. Ten wskaźnik nie odzwierciedla jednak wzrostu cen najpotrzebniejszcyh produktów, który jest jeszcze wyższy - dodała AFP.

Wahania kursów walut i wzrost cen paraliżują handel, wprowadzają chaos na rynku i odbijają się na społeczeństwie, m.in. zmuszając wielu młodych ludzi do ponownego wprowadzenia się do rodziców - wskazała dpa.

Jedną z głównych przyczyn kryzysu gospodarczego w Iranie są sankcje przywrócone jesienią przez Zachód za niestosowanie się Teheranu do porozumienia ograniczającego jego program nuklearny.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica