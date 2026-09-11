Ze świata Inflacja w Stanach w górę. Rynek obawia się podwyżki stóp Oprac. Alicja Skiba |

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformowało w piątek amerykańskie Biuro Statystyki Pracy indeks cen konsumpcyjnych po korekcie wzrósł w sierpniu w ujęciu miesięcznym o 0,4 proc.. W ujęciu rocznym ceny wzrosły o 3,4 proc. Obydwa odczyty były zgodne z konsensusem agencji Dow Jones.

Jednak po wyłączeniu najistotniejszych zmiennych czyli cen żywności, paliw i energii inflacja bazowa wyniosła w sierpniu 0,3 proc. a to 0,1 punktu procentowego więcej niż prognozowano. Roczna stopa inflacji bazowej wyniosła 2,4 proc., co pokrywa się z wcześniejszymi szacunkami.

Rynek obstawia podwyżkę stóp

Raport ten jest ostatnim ważnym wskaźnikiem inflacji, z którym zapozna się Fed przed posiedzeniem w przyszłym tygodniu, które zakończy się w środę głosowaniem nad podstawową stopą procentową.

Inwestorzy zareagowali na te dane, zwiększając zakłady na to, że Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC), główny organ Rezerwy Federalnej (Fed), podniesie swoją referencyjną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego. Według narzędzia FedWatch grupy CME, śledzącego ceny kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych, prawdopodobieństwo podwyżki wzrosło do prawie 90%.

Wskaźnik cen nakręcały w sierpniu, podobnie jak na całym świecie, ceny paliw. W USA ceny benzyny w ujęciu miesięcznym wzrosły o 3,9 proc., co stanowiło ponad jedną trzecią wzrostu całego CPI. Indeks cen energii wzrósł miesiąc do miesiąca o 2,1 proc. w obliczu presji wynikającej z eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. W ujęciu rocznym wyniósł 16,3 proc. Ceny benzyny wzrosły o 27,4 proc., a oleju opałowego o 52 proc. w ujęciu rocznym.

Ceny żywności wzrosły w sierpniu nieznacznie, o 0,1 proc. a rok do roku o 2,7 proc.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie

Jeszcze przed piątkową publikacją danych o CPI rynki wyceniały prawdopodobieństwo przyszłotygodniowej podwyżki stóp na prawie 70 proc. Wpływ na dalsze prognozy będzie miał między innymi rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Piątkowy atak wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na strategicznie ważny rurociąg w Arabii Saudyjskiej (East-West Pipeline) zwiększył obawy o stabilność dostaw ropy, także do Polski bo Arabia Saudyjska dostarcza obecnie prawie połowę importowanej przez Polskę ropy.