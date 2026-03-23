Gigant meblarski planuje zwolnienia grupowe

Rynek pracy. Wracają "śmieciówki"

Jak podała agencja, zwolnienia w Grupie Ingka, która jest właścicielem większości sklepów Ikea na świecie, mają objąć przede wszystkim stanowiska biurowe.

Dyrektor generalny grupy Juvencio Maeztu zaznaczył, że mniejsza struktura na szczycie firmy umożliwi szybsze podejmowanie decyzji. Przeniesie także większą odpowiedzialność na osoby z tak zwanej pierwszej linii.

Ikea tnie koszty

Celem zmian jest obniżenie kosztów działalności. Firma wskazuje, że ma to umożliwić dalszy rozwój oraz utrzymanie konkurencyjnych cen dla klientów.

Ikea od dwóch lat notuje spadki sprzedaży, co spółka przypisuje obniżce cen, która ma przełożyć się na zwiększenie wolumenu sprzedaży i udziałów rynkowych.

- Świat, w którym żyjemy - cały, jak i sama branża handlu detalicznego - wymaga szybszego tempa i zwinności niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego musimy zmniejszyć strukturę - powiedział Maeztu. - Kładziemy większy nacisk na pierwszą linię frontu. Dzięki temu można podejmować trafne i szybsze decyzje - dodał.

Ingka poinformowała, że ​​redukcje dotkną stanowiska biurowych w całej grupie, głównie w Szwecji i w siedzibie głównej w Holandii, ale nie sprecyzowała, które dokładnie stanowiska zostaną zlikwidowane.

Zwolnienia pracowników

Jak zaznaczył Reuters, Ikea Sweden również redukuje zatrudnienie, co może wpłynąć na 145 dodatkowych zwolnień. Z kolei w lutym Ikea Norway poinformowała o redukcji 50-60 stanowisk w swojej centrali.

Grupa Ingka zatrudnia około 166 tysięcy osób na całym świecie. Firma jest podzielona na trzy obszary biznesowe: Ikea Retail, dział centrów handlowych Ingka Centres oraz oddział inwestycyjny Ingka Investments.

Agencja przypomniała, że to nie jedyne redukcje etatów u sprzedawców detalicznych. W USA firma Nike zwolniła 775 pracowników, a Home Depot w styczniu ogłosiło redukcję zatrudnienia o 800 osób.

Opracowała Paulina Karpińska/kris