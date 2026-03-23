Gigant meblarski planuje zwolnienia grupowe

Rynek pracy. Wracają "śmieciówki"
Źródło: TVN24
Właściciel sklepów Ikea planuje duże cięcia etatów. Redukcja ma objąć nawet 800 stanowisk - poinformował Reuters. Ikea od dwóch lat notuje spadki sprzedaży.

Jak podała agencja, zwolnienia w Grupie Ingka, która jest właścicielem większości sklepów Ikea na świecie, mają objąć przede wszystkim stanowiska biurowe.

Dyrektor generalny grupy Juvencio Maeztu zaznaczył, że mniejsza struktura na szczycie firmy umożliwi szybsze podejmowanie decyzji. Przeniesie także większą odpowiedzialność na osoby z tak zwanej pierwszej linii.

Łukasz Figielski

Ikea tnie koszty

Celem zmian jest obniżenie kosztów działalności. Firma wskazuje, że ma to umożliwić dalszy rozwój oraz utrzymanie konkurencyjnych cen dla klientów.

Ikea od dwóch lat notuje spadki sprzedaży, co spółka przypisuje obniżce cen, która ma przełożyć się na zwiększenie wolumenu sprzedaży i udziałów rynkowych.

- Świat, w którym żyjemy - cały, jak i sama branża handlu detalicznego - wymaga szybszego tempa i zwinności niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego musimy zmniejszyć strukturę - powiedział Maeztu. - Kładziemy większy nacisk na pierwszą linię frontu. Dzięki temu można podejmować trafne i szybsze decyzje - dodał.

Ingka poinformowała, że ​​redukcje dotkną stanowiska biurowych w całej grupie, głównie w Szwecji i w siedzibie głównej w Holandii, ale nie sprecyzowała, które dokładnie stanowiska zostaną zlikwidowane.

Zwolnienia pracowników

Jak zaznaczył Reuters, Ikea Sweden również redukuje zatrudnienie, co może wpłynąć na 145 dodatkowych zwolnień. Z kolei w lutym Ikea Norway poinformowała o redukcji 50-60 stanowisk w swojej centrali.

Grupa Ingka zatrudnia około 166 tysięcy osób na całym świecie. Firma jest podzielona na trzy obszary biznesowe: Ikea Retail, dział centrów handlowych Ingka Centres oraz oddział inwestycyjny Ingka Investments.

Agencja przypomniała, że to nie jedyne redukcje etatów u sprzedawców detalicznych. W USA firma Nike zwolniła 775 pracowników, a Home Depot w styczniu ogłosiło redukcję zatrudnienia o 800 osób.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Wirestock Creators/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica