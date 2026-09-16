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Kolejne uderzenie Hutich? Na celowniku strategiczny port naftowy

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Bojownicy Huti
Donald Trump o medialnych doniesieniach w sprawie przekazania Iranowi map baz
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: YAHYA ARHAB/EPA/PAP
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Wspierani przez Iran rebelianci Huti poinformowali, że ich oddziały zaatakowały w środę cele infrastruktury naftowej i transportowej w porcie Janbu na saudyjskim wybrzeżu Morza Czerwonego. Celem ataku była również saudyjska baza lotnicza w Chamis Muszajt.

Według komunikatu rebeliantów, który cytuje m.in. agencja AFP, przeprowadzone z powietrza ostrzały były odwetem za uderzenia armii Arabii Saudyjskiej na bazy Huti w północnym Jemenie. Wspierani przez Iran rebelianci twierdzą, że ich atak na Janbu, port nad Morzem Czerwonym do którego dochodzi nitka strategicznego rurociągu Wschód - Zachód, spowodował "pożary i rozległe zniszczenia". Saudyjskie władze na razie nie potwierdziły tych doniesień.

Rurociąg East - West
Rurociąg East - West
Źródło zdjęcia: GoogleMaps

Koalicja ostrzega Hutich

W nocy z wtorku na środę saudyjska obrona powietrzna poinformowała, że na południe od Mekki przechwyciła i zniszczyła drona należącego do Hutich. Do zestrzelenia maszyny miało dojść zanim ta naruszyła zakazaną strefę powietrzną nad świętym miastem wyznawców islamu.

Kierowana przez Arabię Saudyjską międzynarodowa koalicja zbrojna, która walczy z Huti, ostrzegła w środę, że "bezpieczeństwo dwóch najświętszych miejsc islamu oraz pielgrzymów to »czerwona linia«", a w razie jej przekroczenia "koalicja podejmie niezbędne działania odstraszające".

Atak na ropociąg

We wtorek, z powodu uszkodzeń strategicznego rurociągu Wschód-Zachód, Arabia Saudyjska poinformowała o anulowaniu części dostaw ropy naftowej do Europy. Władze w Rijadzie obwiniają o atak na ropociąg sprzymierzone z Iranem irackie bojówki.

Agencja Reutera przekazała, powołując się na branżowe źródła, że koncern Saudi Aramco poinformował europejskich kontrahentów o zmniejszeniu dostaw ropy. Agencja przypomniała, że saudyjska firma odpowiada za ok. 40 proc. dostaw ropy dla Orlenu. Według informacji agencyjnych polski koncern szuka obecnie dostawców ropy z innych kierunków.

Źródło: PAP
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Tagi:
HutiArabia SaudyjskaMorze CzerwoneKonflikt na Bliskim Wschodzie
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