Stoi za sukcesem kultowej postaci. Kończy karierę

Yuko Yamaguchi, projektantka Hello Kitty, ustąpiła po 46 latach ze stanowiska w japońskiej firmie Sanrio. Twórczyni stoi za międzynarodowym sukcesem postaci występującej w filmach animowanych, grach komputerowych oraz zdobiącej gadżety - poinformowała BBC.

Yamaguchi była odpowiedzialna za projektowanie Hello Kitty od 1980 roku. Postać została wymyślona w 1974 roku przez japońskie przedsiębiorstwo rozrywkowe Sanrio, które powstało w latach 60. i specjalizuje się w tworzeniu gadżetów, w tym prezentowych i szkolnych.

Hello Kitty wbrew powszechnej opinii nie jest kotką, tylko małą dziewczynką z Londynu. W Kraju Kwitnącej Wiśni stała się popularna od razu, ale w ciągu 46 lat pracy Yamaguchi zyskała też międzynarodową, gigantyczną popularność.

Yuko Yamaguchi, twórczyni sukcesu Hello Kitty.
Yuko Yamaguchi, twórczyni sukcesu Hello Kitty.
Źródło: JEROME FAVRE/EPA/PAP

Spółka Sanrio podziękowała na swojej stronie internetowej 70-letniej projektantce i podkreśliła, że to ona sprawiła, że Hello Kitty "stała się postacią kochaną przez wszystkich". Jak dodano w komunikacie, następca już został wybrany i jest nim twórca pracujący w firmie, posługujący się pseudonimem "Aya". Obowiązki legendarnej artystki ma przejąć do końca 2026 roku. Yamaguchi pozostanie w pracy pełniąc funkcje doradcze.

shutterstock_1581789865
Gigantyczny zysk z OpenAI. Japoński holding pokazuje wyniki
Tech
Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
"Wraca" drugie mocarstwo Azji. Bać się czy kibicować?
Sebastian Zakrzewski
Sanae Takaichi
Premier triumfuje, giełda bije rekordy
Rynki

Globalny fenomen Hello Kitty

Hello Kitty pojawiła się w czasach, gdy japońska kultura "kawaii" - charakteryzująca się dziecięca estetyką - zyskała popularność na całym świecie. Yamaguchi była godną jej przedstawicielki - ubierała się i czesała w stylu swojej bohaterki.

Kreskówkowa postać stała się globalnym fenomenem marketingowym po tym, jak w 1980 roku jej podobizna pojawiła się na portmonetce. Od tamtej pory zdobiła liczne akcesoria ubrania, występowała w grach wideo, animacjach, a nawet jej wizerunek umieszczono na samolocie Airbus. Współpracowała z licznymi markami oraz instytucjami, jak Unicef. Na całym świecie istnieją kawiarnie Hello Kitty, a w Japonii można odwiedzać tematyczny park rozrywki poświęcony tej postaci.

Opracowała Alicja Skiba

Autorka/Autor: BBC

Źródło zdjęcia głównego: DreamArchitect/Shutterstock

