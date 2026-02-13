Stoi za sukcesem kultowej postaci. Kończy karierę

Wyborom w Japonii towarzyszą zimowe krajobrazy Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Yamaguchi była odpowiedzialna za projektowanie Hello Kitty od 1980 roku. Postać została wymyślona w 1974 roku przez japońskie przedsiębiorstwo rozrywkowe Sanrio, które powstało w latach 60. i specjalizuje się w tworzeniu gadżetów, w tym prezentowych i szkolnych.

Hello Kitty wbrew powszechnej opinii nie jest kotką, tylko małą dziewczynką z Londynu. W Kraju Kwitnącej Wiśni stała się popularna od razu, ale w ciągu 46 lat pracy Yamaguchi zyskała też międzynarodową, gigantyczną popularność.

Yuko Yamaguchi, twórczyni sukcesu Hello Kitty. Źródło: JEROME FAVRE/EPA/PAP

Spółka Sanrio podziękowała na swojej stronie internetowej 70-letniej projektantce i podkreśliła, że to ona sprawiła, że Hello Kitty "stała się postacią kochaną przez wszystkich". Jak dodano w komunikacie, następca już został wybrany i jest nim twórca pracujący w firmie, posługujący się pseudonimem "Aya". Obowiązki legendarnej artystki ma przejąć do końca 2026 roku. Yamaguchi pozostanie w pracy pełniąc funkcje doradcze.

Globalny fenomen Hello Kitty

Hello Kitty pojawiła się w czasach, gdy japońska kultura "kawaii" - charakteryzująca się dziecięca estetyką - zyskała popularność na całym świecie. Yamaguchi była godną jej przedstawicielki - ubierała się i czesała w stylu swojej bohaterki.

Kreskówkowa postać stała się globalnym fenomenem marketingowym po tym, jak w 1980 roku jej podobizna pojawiła się na portmonetce. Od tamtej pory zdobiła liczne akcesoria ubrania, występowała w grach wideo, animacjach, a nawet jej wizerunek umieszczono na samolocie Airbus. Współpracowała z licznymi markami oraz instytucjami, jak Unicef. Na całym świecie istnieją kawiarnie Hello Kitty, a w Japonii można odwiedzać tematyczny park rozrywki poświęcony tej postaci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Alicja Skiba