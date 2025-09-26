Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary

Plejada gwiazd na ślubie Bezosa i Sanchez w Wenecji Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Choć ugoda stanowi znaczącą wygraną dla Federalnej Komisji ds. Handlu (FTC) i klientów, dla Amazona jest stosunkowo bezbolesna: firma generuje ok. 2,5 mld dolarów co 33 godziny - podkreślił Reuters.

Ugoda "rekordowym, monumentalnym zwycięstwem"

Klienci, którzy zarejestrowali się w Prime między 23 czerwca 2019 r. a 23 czerwca 2025 r. za pośrednictwem określonych ofert automatycznie otrzymają po 51 dolarów. O wypłatę będą również mogły ubiegać się osoby, które w tym czasie próbowały bezskutecznie anulować subskrypcję.

W ramach ugody Amazon zgodził też się na stworzenie "jasnego i widocznego" przycisku, który umożliwi klientom rezygnację z subskrypcji Prime i ułatwi jej anulowanie. Amazon zobowiązał się również do wyraźniejszego ujawniania warunków subskrypcji podczas rejestracji oraz do opłacania niezależnego inspektora monitorującego ich przestrzeganie.

Dzięki zawarciu ugody Amazon uniknie publicznego prezentowania zeznań wskazujących, iż jego dyrekcja wiedziała, że oferty mogą zdezorientować klientów, mających problem z rezygnacją z zakupu czy anulowaniem subskrypcji.

Jak twierdzi FTC firma pozyskiwała klientów, oferując bezpłatne okresy próbne, ale nie informowała ich jasno, że skorzystanie z tej oferty będzie równoważne z zapisaniem ich do usługi Prime, wymagającej comiesięcznych opłat abonamentowych.

Amazon Spheres na kampusie firmy w Seattle Źródło: Shutterstock

FTC twierdziła również w pozwie, że osoba chcąca anulować usługę, musiała przebić się przez labirynt wymagający przejścia czterech strona, sześciu kliknięć i wyboru spośród 15 opcji. Przewodniczący FTC Andrew Ferguson nazwał ugodę "rekordowym, monumentalnym zwycięstwem dla milionów Amerykanów, mającym dość oszukańczych subskrypcji, których anulowanie wydaje się niemożliwe".

Natomiast była przewodnicząca Komisji Lina Khan, za której czasów został złożony pozew, oceniła we wpisie w serwisie X, że ugoda jest "kroplą w morzu dla Amazona i niewątpliwie przyniosła wielką ulgą kadrze kierowniczej, która świadomie szkodziła swoim klientom".

In 2023, we sued Amazon and several top executives for tricking people into Prime subscriptions and then making it absurdly difficult to cancel.



This week marked the start of a historic jury trial, where American citizens would hear details of Amazon’s business practices and… https://t.co/3gBhlEzdHv — Lina Khan (@linamkhan) September 25, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD