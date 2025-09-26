Logo TVN24
Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary

shutterstock_1532279147
Plejada gwiazd na ślubie Bezosa i Sanchez w Wenecji
Źródło: Reuters
Amazon w ramach ugody zapłaci 2,5 miliarda dolarów kary i zwróci środki około 35 milionom użytkowników Prime - poinformowała Agencja Reutera. Rozstrzygnięcie obejmuje klientów, którzy wykupili usługę w latach 2019-2025.

Choć ugoda stanowi znaczącą wygraną dla Federalnej Komisji ds. Handlu (FTC) i klientów, dla Amazona jest stosunkowo bezbolesna: firma generuje ok. 2,5 mld dolarów co 33 godziny - podkreślił Reuters.

Ugoda "rekordowym, monumentalnym zwycięstwem"

Klienci, którzy zarejestrowali się w Prime między 23 czerwca 2019 r. a 23 czerwca 2025 r. za pośrednictwem określonych ofert automatycznie otrzymają po 51 dolarów. O wypłatę będą również mogły ubiegać się osoby, które w tym czasie próbowały bezskutecznie anulować subskrypcję.

W ramach ugody Amazon zgodził też się na stworzenie "jasnego i widocznego" przycisku, który umożliwi klientom rezygnację z subskrypcji Prime i ułatwi jej anulowanie. Amazon zobowiązał się również do wyraźniejszego ujawniania warunków subskrypcji podczas rejestracji oraz do opłacania niezależnego inspektora monitorującego ich przestrzeganie.

Donald Trump
Tak wzbogacił się Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost
shutterstock_2623121045
Musk na krótko przestał być najbogatszym człowiekiem na świecie
Tech
pap_20240410_3M5
Bezos tuż po ślubie sprzedał akcje za prawie 666 milionów dolarów
Tech

Dzięki zawarciu ugody Amazon uniknie publicznego prezentowania zeznań wskazujących, iż jego dyrekcja wiedziała, że oferty mogą zdezorientować klientów, mających problem z rezygnacją z zakupu czy anulowaniem subskrypcji.

Jak twierdzi FTC firma pozyskiwała klientów, oferując bezpłatne okresy próbne, ale nie informowała ich jasno, że skorzystanie z tej oferty będzie równoważne z zapisaniem ich do usługi Prime, wymagającej comiesięcznych opłat abonamentowych.

Amazon Spheres na kampusie firmy w Seattle
Amazon Spheres na kampusie firmy w Seattle
Źródło: Shutterstock

FTC twierdziła również w pozwie, że osoba chcąca anulować usługę, musiała przebić się przez labirynt wymagający przejścia czterech strona, sześciu kliknięć i wyboru spośród 15 opcji. Przewodniczący FTC Andrew Ferguson nazwał ugodę "rekordowym, monumentalnym zwycięstwem dla milionów Amerykanów, mającym dość oszukańczych subskrypcji, których anulowanie wydaje się niemożliwe".

Natomiast była przewodnicząca Komisji Lina Khan, za której czasów został złożony pozew, oceniła we wpisie w serwisie X, że ugoda jest "kroplą w morzu dla Amazona i niewątpliwie przyniosła wielką ulgą kadrze kierowniczej, która świadomie szkodziła swoim klientom".

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Jeff BezosAmazonAmazon prime
