Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy". Zaskakujące wyznanie generała

Army Maj. Gen. William D. “Hank” Taylor
USA i Korea Południowa ćwiczą w odpowiedzi na wystrzelenie rakiet przez Koreę Północną (wideo archiwalne)
Źródło: Reuters
Generał dywizji armii USA William "Hank" Taylor, dowodzący 8. Armią w Korei Południowej, ujawnił, że korzysta z ChatGPT przy podejmowaniu decyzji wojskowych i personalnych.

W kontekście napięć na Półwyspie Koreańskim takie wyznanie budzi pytania o bezpieczeństwo i odpowiedzialność za użycie sztucznej inteligencji w wojsku.

"Wyraźne ostrzeżenie" z Korei Północnej
Dowiedz się więcej:

"Wyraźne ostrzeżenie" z Korei Północnej

TVN24

"ChatGPT i ja staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy"

Generał dywizji William "Hank" Taylor, pełniący funkcję dowódcy 8. Armii w Korei Południowej oraz szefa sztabu Połączonego Dowództwa Narodów Zjednoczonych, przyznał podczas rozmowy z dziennikarzami, że coraz częściej korzysta z pomocy ChatGPT.

- ChatGPT i ja staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy - powiedział generał Taylor. - Proszę [sztuczną inteligencję] o budowanie, próbuję budować modele, które pomogą nam wszystkim - dodał.

Taylor podkreślił, że jego celem jest poprawa jakości i trafności decyzji.

- Jako dowódca chcę podejmować lepsze decyzje - zaznaczył. - Chcę mieć pewność, że podejmuję decyzje we właściwym momencie, aby dały mi przewagę - dodał.

Ograniczone zaufanie do AI

Deklaracja Taylora może budzić niepokój, zwłaszcza że dotyczy Korei Południowej - kraju, w którym armia amerykańska obecna jest nieprzerwanie od 1945 roku. ChatGPT, mimo swojej popularności, znany jest z udzielania zbyt uległych, a często nieprecyzyjnych odpowiedzi.

W przeszłości zdarzało się, że chatbot zachęcał użytkowników w kryzysie psychicznym do niebezpiecznych zachowań, co kończyło się hospitalizacją lub nawet samobójstwem.

Obawy o wiarygodność technologii

Firma OpenAI, twórca ChatGPT, podjęła działania mające na celu ograniczenie potencjalnych zagrożeń, wprowadzając bardziej realistyczną i "przyziemną" wersję modelu GPT-5. Po fali krytyki ze strony użytkowników zdecydowano się jednak na przywrócenie wcześniejszej wersji systemu, charakteryzującej się bardziej "ugodowym" podejściem. Według informacji podanych przez Business Insider, mimo wprowadzonych zmian GPT-5 nadal generuje nieprawdziwe dane w ponad połowie przypadków. Budzi to poważne obawy o wiarygodność technologii, zwłaszcza w kontekście jej potencjalnego wpływu na decyzje podejmowane przez amerykańskich dowódców wojskowych w jednym z najbardziej niestabilnych regionów świata.

Informację jako pierwszy podał Business Insider.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: Futurism

Źródło zdjęcia głównego: photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Jack Sanders

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
USAAIChatGPTMisje wojskowe USA
Zobacz także:
Airbus A350 linii Air China (zdjęcie ilustracyjne)
Linie przeciwne planom Trumpa. Chodzi o loty nad Rosją
Ze świata
portfel, pieniądze
"Problem narasta". Firmy liczą straty
Dla firm
Peter Szijjarto w Moskwie
Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model
Ze świata
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
Najnowsze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Najnowsze dane o wzroście cen
Z kraju
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
Pieniądze
Już w czwartek poznamy zwycięzcę 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
Dla firm
bitcoin shutterstock_1939111636
"Rujnowali życie". Największe przejęcie w historii
Ze świata
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
EFNI 2024
Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei
Z kraju
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
Dla firm
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
Z kraju
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Minister finansów o prognozach dla Polski: nie zostawiają wątpliwości
Z kraju
shutterstock_680882302
Populacja kotów wymknęła się spod kontroli
TVN24
Norka
Hodowca będzie musiał zakończyć działalność. Padła nowa data
Prawo
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Duża sieć wycofuje wodę. Apel o zwrot lub wyrzucenie
Z kraju
Lwi most, Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek
Ze świata
Gucci sklep shutterstock_1650091774
Wielkie firmy ukarane przez Brukselę. "Podnoszą ceny i ograniczają wybór"
Ze świata
heineken browar shutterstock_2331740665
Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"
Ze świata
Kilkadziesiąt lekarzy stanie przed sądem we Wrocławiu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
Dla pracownika
Ministerstwo Finansów
O tyle mogą wzrosnąć ceny alkoholu
Pieniądze
shutterstock_1099878668
Niepokojące dane. Większość badanych nie wie, co to deepfake
Tech
Donald Tusk
Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę
Z kraju
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Odwołano wszystkie odloty i połowę przylotów
Ze świata
shutterstock_2674367261
Metal w cenie. Nowy szczyt po 45 latach
Rynki
Biuro zarządu JSW
"Redukcje płac, żeby ocalić firmę". Wiceminister zabiera głos
Z kraju
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Przebiła ChatGPT. Rekord w pięć dni
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica