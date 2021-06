Bruksela dała zielone światło kolejnym krajowym planom odbudowy

Szefowa KE Ursula von der Leyen rozpoczęła swoją podróż po Europie w środę od Portugalii i Hiszpanii, gdzie ogłosiła zielone światło Brukseli dla krajowych planów odbudowy. Następnie udała się do Grecji, skąd przyjechała do Danii.

Grecja i Dania

Z kolei akceptacja krajowego planu odbudowy Danii to krok torujący drogę do wypłaty 1,5 mld euro dotacji w ramach unijnego Funduszu Odbudowy w latach 2021–2026.

Akceptacja państw

Aby sfinansować Fundusz Odbudowy, KE zaciągnie w imieniu UE pożyczki na rynkach kapitałowych na kwotę do 750 mld euro w cenach z 2018 r. Przełoży się to na wolumen pożyczek wynoszący średnio około 150 mld euro rocznie w okresie od połowy 2021 do końca 2026 roku, co sprawi, że UE stanie się jednym z największych emitentów długu w euro.