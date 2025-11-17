Logo TVN24
Ze świata

Friedrich Merz: to potężny eksperyment

Friedrich Merz
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Niemcy stały się zbyt ociężałe, powolne i biurokratyczne - stwierdził kanclerz Friedrich Merz. Dodał, że zamierza uprościć politykę imigracyjną przez utworzenie platformy cyfrowej do rejestracji wykwalifikowanych migrantów.

Merz w poniedziałek po raz pierwszy w roli kanclerza wziął udział w szczycie gospodarczym organizowanym przez dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Merz: to potężny eksperyment

- Staliśmy się zbyt ociężali, zbyt powolni i zbyt biurokratyczni - ocenił na nim szef niemieckiego rządu. Jak podkreślił, jego gabinet zamierza to zmienić.

Jednym ze środków do tego ma być cyfryzacja polityki imigracyjnej. Zgodnie z zapowiedzią Merza w przyszłości wykwalifikowani zagraniczni pracownicy będą mogli rejestrować się na platformie cyfrowej. Dzięki niej pozwolenia na pobyt w Niemczech mają być wydawane sprawniej.

Kanclerz nazwał ten projekt "potężnym eksperymentem". Inicjatywa przed objęciem całego kraju pilotażowo ma być wprowadzona najpierw w dwóch krajach związkowych.

Merz a sytuacja w Niemczech

Obejmując w maju urząd kanclerza, Merz obiecywał poprawę sytuacji gospodarczej, wyciągnięcie Niemiec z kryzysu gospodarczego. Po ponad pół roku rządów większość głosujących wystawia mu negatywną ocenę. Z sondażu dla telewizji RTL wynika, że jedynie 16 proc. Niemców chce, by ponownie ubiegał się o funkcję szefa rządu.

Koalicję pod wodzą chadeka regularnie wstrząsają kryzysy. W poniedziałek kanclerz odrzucił jednak scenariusz rządu mniejszościowego, uznając że odbiłoby się to negatywnie na jakości pracy legislacyjnej.

W ostatnich dniach krytyka względem Merza pojawia się także wewnątrz samej CDU. Przeciwna rządowym planom reformy emerytalnej jest chadecka młodzieżówka, część deputowanych CDU w Bundestagu zapowiada głosowanie przeciwko projektowi w parlamencie.

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Maciej Michałek

Koszty energii i podatki

Aby poprawić sytuację gospodarczą, niemiecka koalicja planuje m.in. odciążyć przemysł w zakresie kosztów energii poprzez wprowadzenie państwowej dotacji na lata 2026–2028. Prócz tego zamierza do 2031 roku wybudować nowe elektrownie gazowe o łącznej mocy ośmiu gigawatów.

W planach jest także m.in. obniżenie podatku od biletów lotniczych, obniżka podatków od osób prawnych od 2028 roku i reforma składek na ubezpieczenie społeczne.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RONALD WITTEK

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica