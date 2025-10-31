Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"

Były rosyjski wiceminister o amerykańskich sankcjach na Rosję Źródło: TVN24 BiS

- On poprosił o zwolnienie. Nie przyznaliśmy mu go, ale jest moim przyjacielem - powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze do swojej posiadłości na Florydzie.

Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie o zapowiedź węgierskiego premiera, że liczy na wyłączenie Węgier z sankcji nałożonych na rosyjskich gigantów naftowych Rosnieft i Łukoil. Sankcje narażają na restrykcje także klientów tych firm.

Orban prosił Trumpa o zwolnienie z sankcji

W wywiadzie dla radia Kossuth Orban powiedział, że podczas zaplanowanej na następny piątek rozmowy z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie będzie tłumaczył mu, iż Węgry, jako kraj śródlądowy, są "zdane na systemy rurociągów".

- Aby zabiegać o zwolnienie z sankcji, ważne jest zrozumienie (przez USA) trudności, jakie wiążą się z naszym położeniem geograficznym - wyjaśniał węgierski premier.

Orban ma się spotkać z Trumpem w przyszły piątek w ramach swojej pierwszej wizyty w Białym Domu od 2019 r.

Węgry i ropa z Rosji

Węgry otrzymują ponad 80 proc. swojej ropy naftowej z Rosji za pomocą rurociągu Przyjaźń, a w ostatnich latach proporcja ta wzrosła. Trump wielokrotnie wcześniej twierdził, że rozumie, iż Budapeszt nie może zrezygnować z rosyjskiej ropy, tłumacząc to uzależnieniem od gazociągu i braku dostępu do portów morskich i nie chce, by Węgry i będąca w podobnej sytuacji Słowacja były "obwiniane" za poleganie na Rosji.

Jednocześnie jednak w ostatnich dniach amerykańscy urzędnicy, w tym ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker, mówili że oczekują od Budapesztu, Bratysławy i Ankary przygotowania planu odejścia od rosyjskiego surowca. Whitaker zaznaczył, że Węgry takiego planu nie przygotowały.

Wyjątek dla niemieckiego Rosnieftu

Jak dotąd jedyne znane wyłączenie z sankcji uzyskała niemiecka spółka zależna Rosnieftu znajdująca się pod zarządem powierniczym Niemiec.

Rząd niemiecki objął aktywa Rosnieftu w RFN zarządem powierniczym w 2022 roku. Powodem decyzji była pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wśród tych aktywów znajduje się rafineria w Schwedt, jedna z największych w Niemczech, która zaopatruje znaczną część północno-wschodnich Niemiec i Berlin w benzynę, olej opałowy i naftę.

Władze Niemiec argumentowały, że aktywa Rosnieftu w RFN zostały odłączone od głównej spółki, a jednocześnie są kluczowe dla bezpieczeństwa paliwowego kraju.

