Ze świata

Rośnie liczba zakażeń. Polskie MSZ ostrzega przed podróżą

shutterstock_1972884914
Wirusy w natarciu
Źródło: TVN24
W Czechach od początku roku odnotowano już około 2600 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A - poinformował czeski Instytut Zdrowia Publicznego (SZU). To czterokrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku. W związku z sytuacją Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do tego kraju.

Jak przekazał w środę SZU, w bieżącym roku na terenie Czech odnotowano już 2597 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, podczas gdy w ciągu całego 2024 roku wykryto 636 takich infekcji. Dane wskazują, że żółtaczka rozprzestrzenia się we wszystkich grupach wiekowych, choć najczęściej chorują osoby w wieku od 30 do 45 lat oraz dzieci między 5. a 9. rokiem życia.

Wzrost zachorowań w Czechach

Zdecydowanie najwięcej przypadków, bo aż 1108, odnotowano w Pradze i w regionie Środkowych Czech - 418. Według danych opublikowanych przez SZU większość zakażonych trafiła do szpitala, choć w przypadku 322 osób nie było takiej możliwości, m.in. ze względu na brak wolnych łóżek.

Od początku roku w związku z wirusowym zapaleniem wątroby typu A w Czechach zmarło 29 osób. Wśród zarejestrowanych zgonów dominują mężczyźni, głównie z innymi problemami zdrowotnymi, takimi jak alkoholizm lub uzależnienie od narkotyków. Specjaliści zwracają uwagę, że szczególnie w Pradze problem jest wyjątkowo poważny, bowiem od dłuższego czasu zakażenia przestały ograniczać się do osób pochodzących z grupy ryzyka, obejmującej osoby o niskich nawykach higienicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oddawał zakażoną krew
Nieleczona może prowadzić do raka wątroby. A objawy tej choroby łatwo przeoczyć
TVN24
STSS wywoływana jest przez zakażenie paciorkowcami beta-hemolizującymi grupy A
"Człowiek myśli: to przejdzie. A potem czuje się tak źle, że chciałby zmienić stan skupienia"
TVN24
shutterstock_2322364463
Groźny zwłaszcza dla seniorów. Jak się ochronić przed wirusem RSV?
Anna Bielecka

MSZ odradza podróży do Czech

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało o unikanie podróży do Czech. Resort przypomniał, że podróżni, wybierający się do naszych południowych sąsiadów, powinni szczególnie dbać o higienę rąk i unikać spożywania posiłków z nieznanych źródeł. Resort rekomenduje korzystanie ze sprawdzonych lokali oraz picie jedynie wody butelkowanej.

Eksperci podkreślają, że najskuteczniejszą formą ochrony przed wirusowym zapaleniem wątroby typu A są szczepienia. MSZ zapowiedziało aktualizowanie zaleceń dla podróżujących, jeśli sytuacja ulegnie zmianie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
CzechyChoroby zakaźneZdrowie
