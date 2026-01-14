Wycofano ofertę sprzedaży popularnej sieci kawiarni

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem

Amerykański gigant wstrzymał w grudniu rozmowy w sprawie sprzedaży i zakończył tym samym trwający już kilka miesięcy proces aukcyjny - przekazał "Financial Times".

Oferta sprzedaży Costa Coffee

Pierwsze informacje o planach sprzedaży Costa Coffee pojawiły się w sierpniu 2025 roku. Coca-Cola rozpoczęła wówczas współpracę z bankami nad analizą. Informowano, że efektem może być sprzedaż sieci nawet za połowę ceny, za którą amerykański koncern ją zakupił.

Coca-Cola nabyła w 2018 roku brytyjską sieć kawiarni za 3,9 mld funtów od Whitbread - właściciela sieci hoteli Premier Inn. Sieć zmaga się obecnie z rosnącymi kosztami - zwłaszcza cen ziaren kawy, ale też z dużą konkurencją na głównych ulicach handlowych w Wielkiej Brytanii. W rezultacie Coca-Cola oczekiwała za Costę oferty w wysokości około 2 mld funtów, co przyniosłoby jej wielomiliardową stratę - podkreślił "Guardian".

Według "FT" wśród firm na końcowym etapie rozmów o przejęciu Costa byli właściciel Asdy - TDR Capital oraz fundusz inwestycyjny Bain Capital - do którego należą Gail's Bakery i PizzaExpress. Gazeta dodała, że ​​firmy private equity Apollo, KKR i Centurium Capital były wcześniej zaangażowane w proces aukcyjny, którym zarządzał bank inwestycyjny Lazard.

Ustępujący dyrektor generalny Coca-Coli James Quincey przekazał wcześniej inwestorom, że Costa "nie do końca spełniła oczekiwania" i "nie jest tam, gdzie chcieliśmy, aby była z punktu widzenia inwestycyjnego". Quincey ma być zastąpiony na stanowisku prezesa przez Henrique Braun. Firma nie wykluczyła w przyszłości sprzedaży Costy.

Problemy sieci

Jak wyjaśnia "Guardian", Costa, która ma około 2,7 tys. lokali w Wielkiej Brytanii i Irlandii, zmaga się z rosnącymi kosztami i konkurencją ze strony dużych rywali - np. Gail's oraz niezależnych kawiarni, a także tańszych sieci Greggs i McDonald's.

Włoscy bracia Sergio i Bruno Costa założyli Costa Coffee w 1971 roku. Sieć w 1995 roku została sprzedana firmie Whitbread za 19 milionów funtów. Quincey po zakupie firmy przez Coca-Colę stwierdził, że pojawiły się "ogromne możliwości wzrostu wartości".

Według najnowszych sprawozdań finansowych złożonych w Companies House, Costa Coffee osiągnęła przychody w wysokości 1,2 mld funtów w roku obrotowym 2024, co stanowi wzrost jedynie o 1 proc. rdr. Straty operacyjne wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim do 13,5 mln funtów, co firma tłumaczy "trudnymi warunkami, niską liczbą klientów i rozwojem konkurencji".

