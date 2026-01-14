Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Wycofano ofertę sprzedaży popularnej sieci kawiarni

kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem
Coca-Cola rezygnuje ze sprzedaży sieci kawiarni Costa Coffee z powodu zbyt niskich ofert, które otrzymała - podał "Guardian". Dodał, że firma oczekiwała propozycji na poziomie dwóch miliardów funtów.

Amerykański gigant wstrzymał w grudniu rozmowy w sprawie sprzedaży i zakończył tym samym trwający już kilka miesięcy proces aukcyjny - przekazał "Financial Times".

Oferta sprzedaży Costa Coffee

Pierwsze informacje o planach sprzedaży Costa Coffee pojawiły się w sierpniu 2025 roku. Coca-Cola rozpoczęła wówczas współpracę z bankami nad analizą. Informowano, że efektem może być sprzedaż sieci nawet za połowę ceny, za którą amerykański koncern ją zakupił.

Coca-Cola nabyła w 2018 roku brytyjską sieć kawiarni za 3,9 mld funtów od Whitbread - właściciela sieci hoteli Premier Inn. Sieć zmaga się obecnie z rosnącymi kosztami - zwłaszcza cen ziaren kawy, ale też z dużą konkurencją na głównych ulicach handlowych w Wielkiej Brytanii. W rezultacie Coca-Cola oczekiwała za Costę oferty w wysokości około 2 mld funtów, co przyniosłoby jej wielomiliardową stratę - podkreślił "Guardian".

Według "FT" wśród firm na końcowym etapie rozmów o przejęciu Costa byli właściciel Asdy - TDR Capital oraz fundusz inwestycyjny Bain Capital - do którego należą Gail's Bakery i PizzaExpress. Gazeta dodała, że ​​firmy private equity Apollo, KKR i Centurium Capital były wcześniej zaangażowane w proces aukcyjny, którym zarządzał bank inwestycyjny Lazard.

Ustępujący dyrektor generalny Coca-Coli James Quincey przekazał wcześniej inwestorom, że Costa "nie do końca spełniła oczekiwania" i "nie jest tam, gdzie chcieliśmy, aby była z punktu widzenia inwestycyjnego". Quincey ma być zastąpiony na stanowisku prezesa przez Henrique Braun. Firma nie wykluczyła w przyszłości sprzedaży Costy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Karol Nawrocki w Londynie
Nawrocki dla BBC: tylko Trump może rozwiązać problem
TVN24
Karol Nawrocki z wizytą w Londynie. W spotkaniu z Keirem Starmerem uczestniczył też kot Larry
Spotkanie nie tylko z premierem. "Dziś poznałem Larry'ego"
TVN24

Problemy sieci

Jak wyjaśnia "Guardian", Costa, która ma około 2,7 tys. lokali w Wielkiej Brytanii i Irlandii, zmaga się z rosnącymi kosztami i konkurencją ze strony dużych rywali - np. Gail's oraz niezależnych kawiarni, a także tańszych sieci Greggs i McDonald's.

Włoscy bracia Sergio i Bruno Costa założyli Costa Coffee w 1971 roku. Sieć w 1995 roku została sprzedana firmie Whitbread za 19 milionów funtów. Quincey po zakupie firmy przez Coca-Colę stwierdził, że pojawiły się "ogromne możliwości wzrostu wartości".

Według najnowszych sprawozdań finansowych złożonych w Companies House, Costa Coffee osiągnęła przychody w wysokości 1,2 mld funtów w roku obrotowym 2024, co stanowi wzrost jedynie o 1 proc. rdr. Straty operacyjne wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim do 13,5 mln funtów, co firma tłumaczy "trudnymi warunkami, niską liczbą klientów i rozwojem konkurencji".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: "Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
KawaCeny żywności
Zobacz także:
shutterstock_2153191737
Ostrzeżenie dla pasażerów. Część połączeń może zostać odwołana
Z kraju
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Duża zmiana "na finansowej mapie Europy". Ogromny wzrost
Rynki
lotnisko
Gigant likwiduje ponad milion miejsc. "Ci głupi politycy"
Ze świata
shutterstock_2598546753
Gwałtowny wzrost. Deweloperzy mogą mieć problem
Nieruchomości
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok "rozbiera" ludzi. Elon Musk komentuje
Tech
shutterstock_2549548975
Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź rządu
Pieniądze
Donald Trump
Efekt Trumpa. Potężny wpływ na globalną turystykę
Turystyka
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
"Nie żyjesz?" Kontrowersyjna aplikacja zmienia nazwę i rusza w świat
Tech
shutterstock_1656246226
Strach na rynku, cena mocno w górę. "Potencjalne zakłócenia w dostawach"
Rynki
Artur Czapiewski
Zmiana szefa GITD. Decyzja Tuska
Z kraju
warszawa ludzie ulica
Stopy bez mian, raty w dół
Z kraju
Rzym
Wprowadzają limit prędkości do 30 km/h
TVN24
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
Z kraju
smartfony shutterstock_2563893711_1
Opinie bez kontroli pochodzenia. UOKiK stawia zarzuty gigantowi
Tech
Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek
Nieruchomości
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rekordowa liczba ataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"
Z kraju
Szanghaj, Chiny
Chiny zmieniają strategię. Historyczna nadwyżka
Ze świata
New York, New York, USA
Miliardowy dług i puste półki. Legendarny dom towarowy walczy o przetrwanie
Ze świata
shutterstock_2348933015
"Bezprecedensowa transakcja". Wielka fuzja pod znakiem zapytania
Rynki
Usuwanie awarii w okolicach Mińska Mazowieckiego (PAP/Przemysław Piątkowski)
"Oznaką mogą być zgrabiałe ręce". Mrozy nakładają obowiązki na pracodawców
Dla pracownika
jsw-01-fot-dawid-lach-www
Płynność ma się skończyć w ciągu kilku tygodni. Ogromna spółka na krawędzi
Z kraju
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Władimir Putin
Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk
Ze świata
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
Dla pracownika
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica