Donald Trump "rzucił liczbami". "Zobaczymy, co się stanie w weekend"

Wojna handlowa USA z Chinami

Stało się to na dzień przed tym, jak sekretarz skarbu USA Scott Bessent i główny negocjator handlowy Jamieson Greer mają spotkać się z chińskim wicepremierem ds. polityki gospodarczej, He Lifengiem. W Szwajcarii będą omawiać sposoby powstrzymania niszczącej wojny handlowej między dwiema największymi gospodarkami świata, która już uwikłała globalne łańcuchy dostaw.

O słowa swojego szefa, a konkretniej w jaki sposób prezydent doszedł do stawki 80 proc., została zapytana rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Oświadczyła, że "to była liczba, którą prezydent rzucił i zobaczymy, co stanie się w ten weekend". Dodała przy tym, że Trump nie obniży jednostronnie ceł nałożonych na Chiny. - Musimy również zobaczyć ustępstwa z ich strony - stwierdziła.

Porozumienie będzie ograniczone?

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło to, co nazywa obraźliwymi i zastraszającymi taktykami gospodarczymi i oświadczyło, że Chiny nadal zdecydowanie sprzeciwiają się temu, co nazywają niezrównoważonym podejściem do handlu przez USA.