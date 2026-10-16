Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Mimo ataków transport przez cieśninę Ormuz "nadal się opłaca"

|
Iran Ormuz plakat
Urszula Cieślak o umowie na linii USA-Rosja ws. eksportu diesla
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ostatnie incydenty z udziałem dwóch kontenerowców zarejestrowanych w Singapurze zwiększyły obawy o bezpieczeństwo żeglugi przez cieśninę Ormuz - przekazał portal CNBC. Jednak eksperci wskazują, że duży popyt na bliskowschodnie surowce energetyczne oraz wyjątkowo wysokie stawki za przewóz sprawiają, że część armatorów jest gotowa podjąć ryzyko.

Collin Koh, starszy naukowiec z S. Rajaratnam School of International Studies w Singapurze, zaznaczył w rozmowie z CNBC, że przedsiębiorstwa żeglugowe prawdopodobnie nadal będą szukać okazji do tranzytu przez cieśninę pomimo wzrostu zagrożenia.

- Nie spodziewam się, aby w krótkiej perspektywie statki pod banderą Singapuru czy singapurscy armatorzy rezygnowali z rejsów, jeśli pojawi się opłacalna sposobność - powiedział Koh.

Jego wypowiedź odnosi się do ataków na dwa singapurskie kontenerowce: GFS Pride i GFS Giselle. Oba zostały trafione pociskiem, z czego pierwszy zatonął. Załodze obu statków nic się nie stało.

Według danych firmy analitycznej Kpler liczba jednostek przepływających przez cieśninę Ormuz spadła w tygodniu zakończonym 14 października do 131 (w porównaniu ze 176 w poprzednim tygodniu), choć spadek ten nie wynika wyłącznie z ostatnich ataków.

Transport przez Ormuz dalej się opłaca

Koh zauważył, że od wybuchu konfliktu firmy żeglugowe na całym świecie wciąż szukają możliwości tranzytu przez cieśninę, a niektórzy operatorzy są gotowi zaakceptować wyższe ryzyko i koszty. Duży popyt na ropę, w szczególności ze strony państw azjatyckich, wciąż stanowi dla armatorów silną zachętę do przewozu surowców z Zatoki Perskiej, nawet jeśli konflikt w regionie znacząco utrudnia rejsy. Zdaniem Koha część operatorów może decydować się na ryzyko, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością opłacenia wyższych stawek i ubezpieczeń.

Przemawiając w zeszłym tygodniu na Milken Institute Asia Summit, szef singapurskiej dyplomacji Vivian Balakrishnan przytoczył rozmowę ze swoim odpowiednikiem z jednego z państw Zatoki Perskiej. Urzędnik ten ujawnił, że jego kraj zarabia na eksporcie ropy więcej niż przed wojną. Dzieje się tak dzięki uruchomieniu tzw. wahadła ormuskiego (Hormuz shuttle), wykorzystującego około 20 supertankowców.

Z relacji wynika, że państwo to praktycznie samo ubezpieczało statki przed ewentualnym atakiem, a wyższe ceny ropy sprawiały, że rejsy były wysoce opłacalne mimo zagrożenia. "Czasami zostaniemy trafieni, ale uruchamianie wahadła ormuskiego nadal się opłaca" - cytował słowa urzędnika Balakrishnan.

Popyt na rynku azjatyckim

Dimitris Ampatzidis, menedżer ds. ryzyka morskiego i zgodności w Kpler, zauważył, że ataki na singapurskie statki podkreślają utrzymujące się zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla żeglugi cywilnej. Podkreślił, że ryzyko to dotyczy nie tylko transportu ropy i gazu.

Ampatzidis dodał, że ciągły ruch statków w cieśninie mimo ryzyka odzwierciedla jej strategiczne znaczenie handlowe, zwłaszcza pod kątem dostaw energii na rynki azjatyckie. Ostrzegł jednak, że kolejne ataki mogą zniechęcić armatorów, przy czym wpływ ten będzie zróżnicowany w zależności od typu jednostki oraz indywidualnej oceny ryzyka przez poszczególne firmy.

Stowarzyszenie Armatorów Singapurskich (SSA) również stonowało obawy przed masowym wycofaniem się floty handlowej z tego regionu, sugerując, że operatorzy dostosują się raczej do zmieniających się warunków rynkowych. - Reakcja ta nie oznacza powszechnej ucieczki z regionu, lecz raczej korektę tras i modeli handlowych w odpowiedzi na przesunięcia w podaży i popycie na towary oraz surowce energetyczne - powiedział prezes stowarzyszenia Teo Teng Seng.

Ryzyko eskalacji konfliktu na Zatokę Omańską

Podczas gdy część operatorów wciąż deklaruje gotowość do tranzytu przez Ormuz, większa część globalnego sektora przewozów kontenerowych zdążyła już przekierować swoje siatki połączeń tak, aby omijać cieśninę. Jayendu Krishna, dyrektor w firmie doradczej Drewry Maritime Advisors, poinformował, że żaden z głównych oceanicznych przewoźników kontenerowych nie wznowił rejsów tą trasą od czasu zawieszenia operacji po wybuchu wojny w lutym. Sporadyczne przewozy kontynuują jedynie niektórzy operatorzy regionalni, wykorzystując do tego celu głównie mniejsze statki.

- Oznacza to, że bezpośredni wpływ ostatnich ataków na segment przewozów kontenerowych może być ograniczony - ocenił Krishna.

>>> Skala zniszczeń w Zatoce Perskiej była ukrywana. Nowe ustalenia

Jednak ewentualna dalsza eskalacja i rozszerzenie działań na Zatokę Omańską stwarzałyby znacznie poważniejsze zagrożenie dla regionalnych łańcuchów dostaw. Mogłoby to sparaliżować alternatywne porty, takie jak Chaur Fakkan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Sohar w Omanie, które stały się kluczowymi węzłami przeładunkowymi dla towarów zmierzających do państw Zatoki.

- Gdyby Zatoka Omańska stała się strefą aktywnych działań zbrojnych, znaczna część dostaw do krajów Zatoki Perskiej zostałaby odcięta, ponieważ porty w Chaur Fakkan i Sohar są dla nich obecnie głównym kanałem zaopatrzenia - podsumował Krishna.

Źródło: CNBC
Udostępnij:
Tagi:
Cieśnina OrmuzIranpaliwaTransport
Zobacz także:
Aeroporto di Roma-Fiumicino - lotnisko w Rzymie
Usterka we Włoszech. Loty opóźnione i odwołane
Ze świata
Tesla Roadster
Latający nielot. Prototyp nowego samochodu Tesli
Moto
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Policzono, ile kosztuje średni koszyk zakupowy. Ta sieć była najtańsza
Pieniądze
Stacja benzynowa, paliwa, ceny paliw
Jakie będą ceny na stacjach benzynowych. Minister o prognozach na święto
Z kraju
shutterstock_2472093861
Raport z rynku mieszkań. "Milion złotych coraz częściej nie wystarcza"
Nieruchomości
Kuba
Części rowerowe zamiast paliwa. "Chiny pozostają wiarygodnym przyjacielem"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez głównej wygranej w Lotto. Kumulacja wyższa o kolejne miliony
Pieniądze
Budowa sali balowej w Białym Domu
Sala balowa Trumpa ze wsparciem technologicznych gigantów
Pieniądze
Chip
Podpisali oświadczenie. Rozwój europejskiej AI
Tech
Turyści na plaży nad Bałtykiem w Międzyzdrojach w drugim dniu długiego listopadowego weekendu
Podwyżka opłaty miejscowej. Turyści zapłacą więcej w przyszłym roku
Turystyka
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Zmiany w rencie wdowiej. Jest zielone światło
Pieniądze
roboty praca
Chiński startup pozyskał miliard juanów. Rozwija AI do szkolenia robotów
Tech
statki, zatoka perska
Sytuacja gorsza, niż ujawniano. Państwa Zatoki Perskiej ukrywały skalę zniszczeń
Ze świata
Anhtropic Claude AI
Tyle zarabia Anthropic. Firma ujawniła wyniki
Tech
Przemysław Litwiniuk
W górę czy w dół. Członek Rady Polityki Pieniężnej o przyszłości stóp procentowych
Pieniądze
Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska
Spór o szczepionki dla Polski i zablokowane pieniądze dla lotniczej agencji. Jest zapowiedź sądu
Z kraju
pap_20210112_0Y6
Rzecznik TSUE poparł decyzję w sprawie TikToka
Tech
OpenAI
Osiem stanów pozywa OpenAI. Poważne zarzuty dotyczą ChataGPT
Tech
Miłosz Motyka na EFNI
Motyka o cenach paliw: tutaj nie ma powodów do optymizmu
Z kraju
Tankowiec rosyjskiej floty cieni w Belgii
Umowa USA z Rosją. "Uwalniane są wielkie ilości oleju napędowego"
Ze świata
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Indie wyprzedzą Japonię. Nowy ranking światowych gospodarek
Ze świata
portfel pieniądze
Inflacja w Polsce we wrześniu. Eksperci zapowiadają "ponowne przyspieszenie"
Pieniądze
Europoseł PiS Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Jest wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka
Z kraju
Friedrich Merz
Merz o nowym pomyśle Trumpa: to nasza sprawa
Ze świata
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Unijny budżet dzieli Europę. "To czerwona linia"
Pieniądze
meta media społecznościowe
Gawkowski: zamykają oczy i mówią "nic się nie stało"
Tech
TSUE
Przełomowy wyrok TSUE. "Kolejne zwycięstwo"
Pieniądze
berlin niemcy peron pociag - Werner Spremberg shutterstock_2183298805
Tragedia doprowadziła do zmian. Nowy zakaz na niemieckich dworcach
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw przed weekendem. Są nowe stawki
Pieniądze
blik logo shutterstock_2637629241
Nowy europejski system wyprze z rynku Blika? "Jesteśmy przygotowani"
Paulina Karpińska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica