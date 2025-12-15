USA robią zapasy. "Stratosferyczne maksima"

Logo TVN24
Biznes
Ceny miedzi osiągnęły historycznie wysokie poziomy. Zdaniem analityków to nie koniec wzrostów. W 2026 roku metal podrożeje jeszcze bardziej - podała stacja CNBC.

Eksperci Citi spodziewają się gwałtownego wzrostu cen miedzi w związku ze zwiększonym popytem, napędzanym przez sektory transformacji energetycznej i sztucznej inteligencji. Elektryfikacja, rozbudowa sieci elektroenergetycznej i budowa centrów danych wymagają dużych ilości tego metalu do okablowania, przesyłu energii i infrastruktury chłodzącej.

USA gromadzą zapasy metalu

Według Citi prognozowane deficyty miedzi spowodowane ograniczoną podażą w kopalniach i ciągłym gromadzeniem zapasów miedzi w USA prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu cen.

"Oczekujemy, że Stany Zjednoczone będą gromadzić globalne zapasy miedzi, a w przypadku hossy będą dalej korzystać z surowca spoza USA" - napisano w raporcie.

Citi przewiduje, że miedź osiągnie cenę 13 tys. dolarów za tonę na początku 2026 r., a nawet 15 tys. dolarów w drugim kwartale przyszłego roku.

Andrew Glass, prezes Avatar Commodities, ocenia, że ceny miedzi osiągną "nowe, stratosferyczne maksima", zwłaszcza że fizyczne gromadzenie tego surowca w USA nadal ogranicza jego dostępność na arenie międzynarodowej.

Miedź rekordowo droga w Londynie

Ceny spot (aktualne rynkowe - red.) czerwonego metalu, które są uznawane za główny wskaźnik kondycji światowej gospodarki, osiągnęły w piątek kolejny rekord na poziomie 11,816 dolarów za tonę na London Metals Exchange, a 3-miesięczne kontrakty terminowe zamknęły się na poziomie 11,515 dolarów.

Miedź na giełdzie LME (światowy punkt odniesienia) podrożała w tym roku o około 36 proc., a w ciągu ostatniego miesiąca - o 9 proc.

Polityka celna USA budzi niepokój

Jak twierdzą eksperci w rozmowie z CNBC, ostatnią fazę rajdu napędzają obawy dotyczące ceł, a także obawy, że Waszyngton może od 2027 r. nałożyć cła na import rafinowanej miedzi, co doprowadzi do wzrostu popytu.

"Ogromne ograniczenia wynikają z obaw USA dotyczących taryf celnych w związku z napływem rafinowanej miedzi do USA" – powiedziała Natalie Scott-Gray, starsza analityczka ds. metali w StoneX, odnosząc się do dostaw miedzi poza USA.

Maciej Michałek

Zakłócenia w górnictwie

Według dostępnych danych napływ rafinowanej miedzi do USA wzrósł w tym roku o około 650 tys. ton, co podniosło zapasy w kraju do około 750 tys. ton.

Wzrost cen miedzi jest również wspierany przez ciągłe zakłócenia w górnictwie, które osłabiły oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu podaży. W nocie opublikowanej w środę, Deutsche Bank określił rok 2025 jako "rok silnie zakłócony", w którym spadki produkcji zmusiły kilka dużych firm górniczych do obniżenia szacunków wydobycia.

Grupa górnicza Rio Tinto spodziewa się, że produkcja miedzi w przyszłym roku spadnie o 800-870 tys. ton, w porównaniu z tegoroczną prognozą na poziomie 860-875 tys. ton.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica