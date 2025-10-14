Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek

Lwi most, Sofia, Bułgaria
Głosowanie w sprawie przyjęcia Bułgarii do strefy euro
Źródło: Reuters
Europejski Bank Centralny (EBC) określił zasady przejściowe dla Bułgarii po wprowadzeniu euro od 1 stycznia. W bułgarskich bankach przez pierwszych kilka tygodni 2026 roku będą obowiązywać nowe zasady dotyczące tak zwanej rezerwy obowiązkowej.

Nowe przepisy mają zapewnić płynne włączenie bułgarskich instytucji finansowych do systemu rezerw obowiązkowych Eurosystemu, bez nakładania na nie nadmiernych obciążeń w okresie przejściowym.

Bułgaria łagodnie wchodzi do strefy euro

Od 1 stycznia 2026 r. wszystkie instytucje finansowe w Bułgarii będą zobowiązane do utrzymywania minimalnych rezerw zgodnie z zasadami Eurosystemu.

Aby uniknąć komplikacji administracyjnych, EBC ustanowił okres przejściowy od 1 stycznia do 10 lutego 2026 r., w którym obowiązywać będą szczególne reguły dotyczące obliczania i utrzymywania rezerw.

EBC w uzasadnieniu decyzji wskazał, że konieczne jest wprowadzenie przepisów przejściowych, ponieważ standardowy okres utrzymywania rezerw w Bułgarii przypada od 23 grudnia 2025 roku do 10 lutego 2026 roku - zatem pokrywa się z momentem wprowadzenia euro.

Bez takiego łagodniejszego okresu przejściowego bułgarskie banki mogłyby zostać narażone na nadmierne obciążenie administracyjne i operacyjne - z powodu nagłej zmiany zasad regulacyjnych w okresie rozliczeniowym.

Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga

Maciej Michałek

Wprowadzają euro. Okres przejściowy w Bułgarii

Jak podał EBC, w związku z okresem przejściowym instytucje z innych krajów strefy euro mogą tymczasowo odliczać zobowiązania wobec bułgarskich banków od swojej bazy rezerw.

Okres przejściowy dotyczy instytucji finansowych zlokalizowanych w Bułgarii, które po przyjęciu euro staną się częścią Eurosystemu – wspólnego obszaru walutowego państw strefy euro. Decyzja jest podobna do rozwiązań wprowadzanych przy wcześniejszych rozszerzeniach strefy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Boryana Manzurova/Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Strefa euroEuropejski bank centralnyBułgariaEUR
Zobacz także:
Norka
Zakaz ferm futrzarskich z poparciem sejmowej komisji
Prawo
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Duża sieć wycofuje wodę. Apel o zwrot lub wyrzucenie
Z kraju
Gucci sklep shutterstock_1650091774
Wielkie firmy ukarane przez Brukselę. "Podnoszą ceny i ograniczają wybór"
Ze świata
heineken browar shutterstock_2331740665
Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"
Ze świata
Kilkadziesiąt lekarzy stanie przed sądem we Wrocławiu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
Dla pracownika
Ministerstwo Finansów
O tyle mogą wzrosnąć ceny alkoholu
shutterstock_1099878668
Niepokojące dane. Większość badanych nie wie, co to deepfake
Tech
Donald Tusk
Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę
Z kraju
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Odwołano wszystkie odloty i połowę przylotów
Ze świata
shutterstock_2674367261
Metal w cenie. Nowy szczyt po 45 latach
Rynki
Biuro zarządu JSW
"Redukcje płac, żeby ocalić firmę". Wiceminister zabiera głos
Z kraju
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Przebiła ChatGPT. Rekord w pięć dni
Tech
pap_20251010_1Z5
1,5 miliona osób bez pensji, 750 tysięcy na przymusowych urlopach
Ze świata
shutterstock_2228593741
Został zdemaskowany, gdy używał ostrych narzędzi. Pobierał rentę przez 50 lat
Ze świata
shutterstock_2636047693
"Niefortunna sytuacja". Linia odwołała loty do polskich miast
Turystyka
apple sklep - Champhei shutterstock_1883660299
Amerykański gigant inwestuje w Polsce
Z kraju
warszawa samochody auta ulica
Zmiany w dopłatach do aut. Nabór "na nowych warunkach"
Moto
Tokio, Japonia
Liczba turystów w górę. Te państwa na czele
Turystyka
Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
Rząd szykuje duże zmiany w sprawie zwolnień lekarskich
Dla pracownika
pap_20251013_0HU
Pierwsza taka decyzja w historii. Przejmują kontrolę nad chińskim producentem
Ze świata
tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
Rynki
Xi Jinping
"To starcie Chiny kontra świat. Oni wymierzyli bazookę"
Ze świata
Donald Trump
Trump wstrząsnął rynkiem. "Największa wyprzedaż w historii"
Tech
Warszawa
"Dziś to Polska rozwija się dwa razy szybciej"
Ze świata
pap_20250326_07Q
Dziemianowicz-Bąk: złożyłam w tej bulwersującej sprawie zawiadomienie
Z kraju
tokio japonia shutterstock_2332337511
Cofnęli się o dekady. Braki w całym kraju
Ze świata
Sławomir Ćwik jest liderem listy Trzeciej Drogi
"Nie jestem posłem po to, by przesiedzieć 10 godzin w tygodniu w pociągu"
Z kraju
Elon Musk
Sukces koreańskiej animacji. Elon Musk chce wejść do gry
Tech
Joel Mokyr, Philippe Aghion oraz Peter Howitt to laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2025 roku
Nobel z ekonomii przyznany
Ze świata
Cabo Roch hiszpania shutterstock_1598551396
Jak gdyby nigdy nic, kupują w Europie. "Dzięki nim można ukryć rosyjski ślad"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica