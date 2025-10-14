Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek

Głosowanie w sprawie przyjęcia Bułgarii do strefy euro Źródło: Reuters

Nowe przepisy mają zapewnić płynne włączenie bułgarskich instytucji finansowych do systemu rezerw obowiązkowych Eurosystemu, bez nakładania na nie nadmiernych obciążeń w okresie przejściowym.

Bułgaria łagodnie wchodzi do strefy euro

Od 1 stycznia 2026 r. wszystkie instytucje finansowe w Bułgarii będą zobowiązane do utrzymywania minimalnych rezerw zgodnie z zasadami Eurosystemu.

Aby uniknąć komplikacji administracyjnych, EBC ustanowił okres przejściowy od 1 stycznia do 10 lutego 2026 r., w którym obowiązywać będą szczególne reguły dotyczące obliczania i utrzymywania rezerw.

EBC w uzasadnieniu decyzji wskazał, że konieczne jest wprowadzenie przepisów przejściowych, ponieważ standardowy okres utrzymywania rezerw w Bułgarii przypada od 23 grudnia 2025 roku do 10 lutego 2026 roku - zatem pokrywa się z momentem wprowadzenia euro.

Bez takiego łagodniejszego okresu przejściowego bułgarskie banki mogłyby zostać narażone na nadmierne obciążenie administracyjne i operacyjne - z powodu nagłej zmiany zasad regulacyjnych w okresie rozliczeniowym.

Wprowadzają euro. Okres przejściowy w Bułgarii

Jak podał EBC, w związku z okresem przejściowym instytucje z innych krajów strefy euro mogą tymczasowo odliczać zobowiązania wobec bułgarskich banków od swojej bazy rezerw.

Okres przejściowy dotyczy instytucji finansowych zlokalizowanych w Bułgarii, które po przyjęciu euro staną się częścią Eurosystemu – wspólnego obszaru walutowego państw strefy euro. Decyzja jest podobna do rozwiązań wprowadzanych przy wcześniejszych rozszerzeniach strefy.

