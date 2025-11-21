Blisko 55 milionów dolarów za autoportret Fridy Kahlo. Kobiecy rekord

Ostatnie Pokolenie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Źródło: Ostatnie Pokolenie

Surrealistyczny obraz pod tytułem "Sen (Łóżko)" powstał w 1940 roku. Przedstawia śpiącą na łóżku kobietę i obłożony dynamitem szkielet powyżej.

"Sen (Łóżko)" Fridy Kahlo Źródło: Justin Ng / Avalon/PAP/EPA

Aukcję, która zakończyła się kwotą 54,7 mln dolarów, prowadził dom aukcyjny Sotheby`s. Obraz wcześniej - w 1980 roku, został sprzedany za sumę 1000 razy wyższą niż pierwotna cena aukcyjna, która wynosiła 51 tys. dolarów.

- Ten rekordowy wynik pokazuje, jak daleko zaszliśmy, nie tylko w docenianiu geniuszu Fridy Kahlo, ale także w uznaniu dla artystek na najwyższym poziomie rynku –stwierdziła Anna Di Stasi, szefowa działu sztuki Ameryki Łacińskiej w Sotheby`s.

Najwyższą cenę, jaką kiedykolwiek zapłacono na aukcji za dzieło artystki, osiągnęła Georgia O'Keeffe za obraz Jimson Weed / White Flower No. 1, sprzedany w 2014 r. na aukcji Sotheby's za 44 mln dolarów.

Obecnie na rynku dzieł sztuki dostępnych jest niewiele obrazów Kahlo – od lat 80. władze Meksyku uznają jej dzieła za dobra kultury i zabraniają ich eksportu za granicę bez zezwolenia.

O Fridzie Kahlo

Frida Kahlo (1907-1954) jest powszechnie uważana za jedną z największych malarek ubiegłego wieku. Zasłynęła dzięki swoim osobistym portretom.

Frida Kahlo Źródło: Nathan Shipley

W jej pracach często poruszany jest bolesny temat jej relacji z własnym ciałem, niepełnosprawnością, którą przeszła w dzieciństwie na skutek polio, oraz poważnych obrażeń, jakich doznała w wypadku autobusowym.

Jak wyjaśnia Sotheby`s, obraz El sueño (la cama) należy do najbardziej psychologicznie rezonujących i formalnie porywających dzieł w bogatej twórczości artystki. "To surrealistyczny, głęboko introspektywny autoportret, łączący osobistą symbolikę, meksykańską ikonografię kulturową i surrealizm" - czytamy. Został namalowany w bardzo trudnym momencie życia artystki. Kahlo rozwiodła się wówczas z dotychczasowym mężem i weszła w związek małżeński z artystą Diego Riverą. Jednocześnie zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi — zarówno z nasilającymi się skutkami polio, jak i z dolegliwościami będącymi następstwem wypadku komunikacyjnego z 1925 roku.

"W istocie, obraz śmiertelności przedstawiony przez Kahlo w niniejszym dziele nie jest ani teoretyczny, ani odległy. Jest raczej intymny, namacalny i nasycony emocjonalnymi i duchowymi zapisami jej doświadczeń" - zaznacza dom aukcyjny.

