Prawo do codziennej pracy zdalnej. Decyzja sądu

W orzeczeniu Komisji ds. Sprawiedliwego Traktowania Pracowników zauważono, że wcześniej pracodawca zezwolił kobiecie na pracę całkowicie zdalną, ale na początku tego roku zmienił decyzję.

Powódka pracuje w niepełnym wymiarze godzin w dziale kredytów hipotecznych banku Westpac. Zatrudniona jest w tej instytucji od 23 lat. Przed sądem argumentowała, że mieszka poza Sydney i dojazd do pracy zajmuje jej prawie dwie godziny.

Komisja uznała, że bank nie miał uzasadnionych podstaw, aby odrzucić jej wniosek o pracę zdalną.

Orzeczenie australijskiego sądu pracy

Bank analizuje orzeczenie Komisji — przekazał rzecznik, dodając, że polityka powrotu do biura została opracowana w celu "zapewnienia współpracy w ramach zespołów, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności pracy z domu".

Australijski sektor finansowy stara się skłonić pracowników do powrotu do biur, jednak zmiana ta przebiega powoli w bankowości detalicznej, w której praca hybrydowa jest szczególnie rozpowszechniona — podkreślił Reuters.

Komisja ds. Sprawiedliwego Traktowania Pracowników powstała jako pracowniczy trybunał arbitrażowy w 1904 r.

Autorka/Autor: jjs/dap Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock