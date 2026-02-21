Amazon światowym liderem sprzedaży. Wyprzedził sieć Walmart

Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: Reuters

W 2025 r. Amazon osiągnął sprzedaż na poziomie 717 mld dolarów. Walmart odnotował w tym samym czasie 713 mld dolarów. Choć firmy są konkurentami w sektorze detalicznym, Amazon zyskał przewagę dzięki wzrostowi przychodów m.in. w obszarze przetwarzania w chmurze i reklamy.

Amazon rozwija infrastrukturę internetową

Większość wpływów Amazona w ubiegłym roku - 464 mld dolarów - pochodziła ze sprzedaży w sklepach internetowych i stacjonarnych, a także od zewnętrznych sprzedawców. Firma zarobiła też ponad 100 mld dolarów z reklam i subskrypcji Prime. Dla porównania, ponad 90 proc. sprzedaży Walmartu pochodzi ze sklepów stacjonarnych i sprzedaży przez internet.

Jeff Bezos założył Amazon w 1994 r. jako internetową księgarnię, ale od tamtej pory firma przeszła znaczne zmiany i zyski zaczęła generować dzięki innym obszarom. W 2025 r. odnotowała prawie 129 mld dolarów przychodów ze sprzedaży w dziale Amazon Web Services. AWS zapewnia rozległą sieć opcji obliczeniowych, pamięci masowej i sztucznej inteligencji.

Walmart wciąż czołowy wśród detalistów

Mimo detronizacji przez firmę Bezosa, wartość akcji Walmartu przekroczyła ostatnio 1 bln dolarów, co czyni go największym detalistą tradycyjnego typu na świecie. Spółka przeniosła swoje notowania giełdowe na Nasdaq, sygnalizując inwestorom, że chce być postrzegana jako firma technologiczna, zauważyła stacja CNN.

Walmart utrzymuje wysokie wyniki sprzedaży dzięki gospodarstwom domowym o średnich i wyższych dochodach, którym zależy na zmniejszeniu wydatków.

