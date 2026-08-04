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Ze świata

Bezos redukuje udziały w Amazonie. Kurs spółki spada

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Jeff Bezos
Ślub w Wenecji Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez
Źródło wideo: TVN24 BiS, Reuters
Źródło zdj. gł.: ROBERT PERRY/PAP
Jeff Bezos planuje sprzedać około 15 milionów akcji Amazona o wartości blisko 4,1 miliarda dolarów - poinformował we wtorek CNBC. Informacja pojawiła się tuż po tym, jak lepsze od oczekiwań wyniki finansowe spółki wywindowały jej notowania do rekordowego poziomu, a kapitalizacja przekroczyła trzy biliony dolarów.

Po ujawnieniu planowanej transakcji akcje Amazona traciły we wtorek ponad dwa procent.

Sprzedaż ma zostać przeprowadzona za pośrednictwem Morgan Stanley w ramach planu zgodnego z regułą 10b5-1, przyjętego 14 listopada 2025 roku. Takie rozwiązanie pozwala osobom mającym dostęp do informacji poufnych z wyprzedzeniem ustalić warunki i harmonogram transakcji.

Rekordowa wycena Amazona

Zgłoszenie opublikowano dzień po tym, jak notowania Amazona osiągnęły historyczne maksimum. Wzrost kursu przyspieszył po publikacji wyników kwartalnych, które okazały się lepsze od prognoz analityków. Motorem poprawy był przede wszystkim dynamiczny rozwój segmentu usług chmurowych. Umocniło to przekonanie inwestorów, że wysokie nakłady Amazona na sztuczną inteligencję zaczynają przekładać się na rosnący popyt.

Od początku roku akcje Amazona zyskały około 20 procent, wyraźnie przewyższając stopę zwrotu z indeksu S&P 500, który w tym samym okresie wzrósł o około 12 procent.

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Pakiet wart ponad cztery miliardy dolarów

Z formularza 144, złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), wynika, że Bezos zamierza sprzedać 15 milionów akcji zwykłych. Ich łączna wartość rynkowa, obliczona na podstawie poniedziałkowego kursu zamknięcia, wynosi około 4,07 miliarda dolarów. W dokumencie wskazano, że Bezos nabył te akcje w 1994 roku jako założyciel spółki.

W ostatnich latach Bezos regularnie sprzedawał akcje Amazona, często na podstawie wcześniej ustalonych planów transakcyjnych. Mimo kolejnych sprzedaży pozostaje jednym z największych akcjonariuszy firmy.

Z dokumentu wynika również, że w maju Bezos przekazał organizacjom non profit 220,2 tysiąca akcji Amazona. Podmioty te mogły sprzedać otrzymane papiery w ciągu kolejnych trzech miesięcy.

Źródło: CNBC
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Tagi:
Jeff BezosAmazonSztuczna inteligencja
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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