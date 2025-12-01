Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Akcja serwisowa objęła tysiące samolotów. Nowy komunikat Airbusa

samolot airbus shutterstock_2151257993
Airbusy wymagają aktualizacji. Linie lotnicze ogłaszają opóźnienia
Źródło: Reuters
Mniej niż 100 samolotów typu A320, które miały problem z oprogramowaniem, pozostaje wyłączone z użycia - podał Airbus. Większość maszyn tego typu ma już za sobą konieczną modyfikację oprogramowania.

W piątek 28 listopada Airbus poinformował, że zlecił pilną zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli około 6 tysiącach samolotów.

"Incydent" z samolotem A320

Wyjaśnił, że "niedawny incydent z udziałem samolotu z rodziny A320 ujawnił negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane, które mają kluczowe znaczenie dla układu sterowania lotem".

Chodzi o lot z 30 października linii JetBlue z Cancun w Meksyku do Newark w stanie New Jersey w USA. Z powodu kłopotów z układem sterowania obsługujący to połączenie airbus nagle i w niekontrolowany sposób zaczął tracić wysokość, w efekcie czego awaryjnie lądował w Tampie na Florydzie. W konsekwencji kilka osób trafiło do szpitala.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Utrudnienia przez aktualizację Airbusów, katastrofa śmigłowca, protesty w Niemczech
TO WARTO WIEDZIEĆ
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Airbusy wymagają aktualizacji. "Jedna z największych masowych akcji serwisowych"
TVN24
shutterstock_1989384944
6500 samolotów "wymaga aktualizacji". Pilny komunikat latającego w Polsce przewoźnika
TVN24

"Stosunkowo krótkie uziemienie"

Producent zapowiadał w piątek, że w przypadku około dwóch trzecich samolotów, które zostaną objęte wymianą oprogramowania, wycofanie z eksploatacji będzie oznaczać "stosunkowo krótkie uziemienie".

Airbus szacuje, że obecnie w eksploatacji jest około 11,3 tysięcy samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tysięcy z podstawowego modelu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Cahyadi HP/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaLotnictwosamoloty
Zobacz także:
shutterstock_2593216809
Wyciek danych z czołowego sklepu internetowego w kraju
Handel
szwajcaria berno shutterstock_2317946983
W referendum byli na nie. Jest reakcja miliardera
Ze świata
AdobeStock_501639642
Ogromny przelew wysłany do Polski
Z kraju
praca biuro shutterstock_2242410029
Pięć dni wolnego z rzędu bez urlopu. Zmiana przepisów
Dla pracownika
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeden głos przeciw
Z kraju
shutterstock_2260105509
"Konsumenci zaskoczeni". Duża kara dla Biedronki, sieć reaguje
Handel
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Polska gospodarka mocno w górę. Najnowsze dane
Z kraju
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Trzęsienie ziemi dla polskiej branży. "Finansowa bomba z opóźnionym zapłonem"
Z kraju
gpw dzwonek warszawa shutterstock_2371508041
To robi wrażenie na Europie. Wartość polskich spółek ostro w górę
Z kraju
Tajpej, Tajwan
Boom na rynku, imponujący wzrost. "Może nie doceniano skali tego efektu"
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Sklepy jak bankomaty. Zmiany w sprawie gotówki
Pieniądze
krupówki Zakopane
Popularna miejscowość wprowadza zmiany w opłatach. Oto stawki
Z kraju
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Rewolucja na drogach u sąsiada Polski
Ze świata
praga czechy shutterstock_2432020853
Eksperyment banku na milion dolarów. "Chcemy przetestować tę ścieżkę"
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany dla pracowników. "To byłby prawdziwy przewrót kopernikański"
Dla pracownika
Black Friday
Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord
Ze świata
Donald Tusk
Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
Zakaz handlu w niedziele
Dwie duże zmiany w zakazie handlu
Handel
Rozmowy odbywają się w Genewie w Szwajcarii
Pomysł ogromnego podatku, niepokój wśród najbogatszych. Grożą wyjazdem
Ze świata
Telefony
To nie jest "narzędzie idealne ani bezbłędne". Ostrzeżenie
Trojena
Marzenie za biliony dolarów. Budżet przekroczony 25 razy
Alicja Skiba
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
Z kraju
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Pieniądze
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Sztuczna inteligencja w Polsce. "To jest ten scenariusz, który będzie kluczowy"
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
Pieniądze
biurowiec shutterstock_2398225309
Szykuje się rewolucja na rynku pracy. Szef PIP o "środku do walki z patologią"
Dla firm
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"
Z kraju
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica