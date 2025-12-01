Akcja serwisowa objęła tysiące samolotów. Nowy komunikat Airbusa

W piątek 28 listopada Airbus poinformował, że zlecił pilną zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli około 6 tysiącach samolotów.
"Incydent" z samolotem A320
Wyjaśnił, że "niedawny incydent z udziałem samolotu z rodziny A320 ujawnił negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane, które mają kluczowe znaczenie dla układu sterowania lotem".
Chodzi o lot z 30 października linii JetBlue z Cancun w Meksyku do Newark w stanie New Jersey w USA. Z powodu kłopotów z układem sterowania obsługujący to połączenie airbus nagle i w niekontrolowany sposób zaczął tracić wysokość, w efekcie czego awaryjnie lądował w Tampie na Florydzie. W konsekwencji kilka osób trafiło do szpitala.
"Stosunkowo krótkie uziemienie"
Producent zapowiadał w piątek, że w przypadku około dwóch trzecich samolotów, które zostaną objęte wymianą oprogramowania, wycofanie z eksploatacji będzie oznaczać "stosunkowo krótkie uziemienie".
Airbus szacuje, że obecnie w eksploatacji jest około 11,3 tysięcy samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tysięcy z podstawowego modelu.
Autorka/Autor: skib/dap
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Cahyadi HP/Shutterstock