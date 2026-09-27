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Ze świata

70 lat najmu i eksmisja. Tłumy wyszły na ulice

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Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki
Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Eksmisja 87-latki w Madrycie
Źródło wideo: TVN24 BiS, Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JAVIER LIZON
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Eksmisja 87-latki po 70 latach najmu to jeden z najdobitniejszych przykładów kryzysu mieszkaniowego w ostatnim czasie. Tysiące osób wyszło na ulice w geście protestu i solidarności, a także by domagać się większej ochrony lokatorów.

W sobotę wieczorem na ulice Madrytu wyszło tysiące osób. Protestowali przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, który wynajmowała od 70 lat - podała agencja EFE.

Tłumy na ulicach Madrytu

Według organizatorów w manifestacji uczestniczyło około 300 tys. osób. Zdaniem władz liczba uczestników wyniosła około 25 tys.

Protestujący zgromadzili się w sobotę po południu na centralnym placu stolicy Hiszpanii - Puerta del Sol. Tam właśnie mieści się siedziba władz regionu Madrytu. Następnie demonstranci przeszli w okolice siedziby ratusza i pod budynek parlamentu.

Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki
Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER LIZON
Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki
Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER LIZON

Protest po eksmisji 87-latki

Przyczyną tego wielkiego protestu była przeprowadzona 23 września eksmisja 87-letniej Maricarmen Abascal z mieszkania w prestiżowej madryckiej dzielnicy Retiro.

Według związku najemców fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do 1650 euro miesięcznie. Tak dużej kwoty kobieta nie była w stanie pokryć z emerytury.

Według dziennika "ABC" po zakończeniu manifestacji setki osób zaczęły zajmować plac Puerta del Sol i rozbijać tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.

Źródło: PAP
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Tagi:
HiszpaniaRynek mieszkaniowynajemNieruchomości
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