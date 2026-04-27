Uwaga na fałszywe "programy emerytalne". Ostrzeżenie
"Przestępcy podszywają się pod pracowników ZUS i oferują seniorom fałszywe 'programy emerytalne'" - ostrzega w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych w serwisie X.
Mechanizm oszustwa
Jak wyjaśnia ZUS, oszuści "dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Wysyłają także "SMS-y z linkami lub numerem konta do wpłaty".
ZUS dodaje, że w takim przypadku warto pamiętać o tym, że:
- ZUS nigdy nie żąda wpłat telefonicznie ani przez SMS,
- ZUS kontaktuje się elektronicznie lub przez SMS tylko z klientami, którzy mają konto na eZUS i wybrali ten sposób kontaktu.
"Skontaktuj się z najbliższą placówką ZUS, naszą infolinią pod numerem 22 560 16 00 lub napisz na cot@zus.pl" - dodaje ZUS.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Bacho Foto - stock.adobe.com