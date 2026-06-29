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Z kraju

Wstrzymany ruch części pociągów. Jest decyzja resortu

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PKP PLK zostaje przy dotychczasowym cenniku opłat
Marcin Mochocki, dyrektor do spraw utrzymania infrastruktury w PKP PLK
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W poniedziałek od godziny 13.00 do 19.00 wstrzymano pociągi towarowe, a pasażerskie dostaną pierwszeństwo - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

MI przekazało, że w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce zostały wprowadzone działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów na wypadek awarii spowodowanych przez upały.

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Wstrzymanie ruchu pociągów towarowych z powodu upałów

Resort przekazał, że w poniedziałek w godz. 13-19 wstrzymany będzie ruch pociągów towarowych. "W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie" - zaznaczono na platformie X.

Biuro prasowe PKP PLK przekazało, że we wtorek rano podjęta zostanie decyzja ws. ewentualnego wstrzymania ruchu towarowego również tego dnia.

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Zmiany dla pasażerów pociągów osobowych

MI przypomniało, że przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity wprowadził honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

Ponadto PKP IC przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Z danych PKP PLK wynika, że w poniedziałek ok. godz. 13 odwołanych było ponad 160 pociągów obsługiwanych przez różnych przewoźników kolejowych.

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Ekstremalnie wysokie temperatury

W poniedziałek maksymalna temperatura może sięgać 38-39 st. C, na zachodzie obniży się do 30-33 st. C, z kolei na północnym zachodzie - za frontem atmosferycznym - temperatura obniży się do 25-29 st. C. Na Wybrzeżu ma być 22-23 st. C.

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W Polsce do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz pomorskiego

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Tagi:
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Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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