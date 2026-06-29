Z kraju Wstrzymany ruch części pociągów. Jest decyzja resortu Oprac. Paulina Karpińska |

Marcin Mochocki, dyrektor do spraw utrzymania infrastruktury w PKP PLK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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MI przekazało, że w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce zostały wprowadzone działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów na wypadek awarii spowodowanych przez upały.

Wstrzymanie ruchu pociągów towarowych z powodu upałów

Resort przekazał, że w poniedziałek w godz. 13-19 wstrzymany będzie ruch pociągów towarowych. "W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie" - zaznaczono na platformie X.

Biuro prasowe PKP PLK przekazało, że we wtorek rano podjęta zostanie decyzja ws. ewentualnego wstrzymania ruchu towarowego również tego dnia.

Zmiany dla pasażerów pociągów osobowych

MI przypomniało, że przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity wprowadził honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

Ponadto PKP IC przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Z danych PKP PLK wynika, że w poniedziałek ok. godz. 13 odwołanych było ponad 160 pociągów obsługiwanych przez różnych przewoźników kolejowych.

Ekstremalnie wysokie temperatury

W poniedziałek maksymalna temperatura może sięgać 38-39 st. C, na zachodzie obniży się do 30-33 st. C, z kolei na północnym zachodzie - za frontem atmosferycznym - temperatura obniży się do 25-29 st. C. Na Wybrzeżu ma być 22-23 st. C.

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W Polsce do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz pomorskiego

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