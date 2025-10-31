Utrudnienia w bankach. "Wystąpią przerwy w dostępie do usług"

ING Bank Śląski
Bank zapowiedział prace serwisowe w nocy z 2 na 3 listopada od północy do godz. 3:00. "Mogą wtedy wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash" - przekazał bank.
"Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line" - dodano w komunikacie.
BNP Paribas
BNP Paribas zaplanował prace serwisowe w środę, 5 listopada, od godziny 22:00 do godziny 01:00 w czwartek, 6 listopada.
"W tym czasie serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart" – przekazał bank w komunikacie.
Bank Pocztowy
Bank Pocztowy zaplanował prace modernizacyjne w czwartek, 6 listopada, w dwóch przedziałach czasowych: od godziny 1:30 do 1:45 oraz od godziny 2:00 do 2:15.
"W tym czasie wystąpią przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości internetowej, mobilnej, telefonicznej oraz do strony internetowej banku" – zaznaczono komunikacie.
Usługi, których dotyczy przerwa:
- bankowość internetowa dla Klientów detalicznych Pocztowy24 (online.pocztowy.pl) i bankowość mobilna Pocztowy
- bankowość internetowa dla Klientów instytucjonalnych Pocztowy24 (biznes.pocztowy.pl)
- witryna Banku Pocztowego https://www.pocztowy.pl
- zawieszenie obsługi produktów oraz wpłat i wypłat w placówkach Poczty Polskiej
- przerwa w funkcjonowaniu systemu automatycznej obsługi klientów (IVR) na infolinii Banku Pocztowego
Autorka/Autor: Jan Sowa
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock