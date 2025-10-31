Logo TVN24
Utrudnienia w bankach. "Wystąpią przerwy w dostępie do usług"

karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Barbrich o limitach wypłat na kartach bankomatowych
Źródło: TVN24
ING Bank Śląski, BNP Paribas oraz Bank Pocztowy - te instytucje finansowe zapowiedziały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci mogą mieć problemy w dostępie do niektórych usług.

ING Bank Śląski

Bank zapowiedział prace serwisowe w nocy z 2 na 3 listopada od północy do godz. 3:00. "Mogą wtedy wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash" - przekazał bank.

"Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line" - dodano w komunikacie.

BNP Paribas

BNP Paribas zaplanował prace serwisowe w środę, 5 listopada, od godziny 22:00 do godziny 01:00 w czwartek, 6 listopada.

"W tym czasie serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart" – przekazał bank w komunikacie.

Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd chce siedziby nowego europejskiego urzędu w Polsce. "Mogą współpracować"
Wystawiała używane ubrania na sprzedaż, oszukała prawie 700 osób z całej Polski (zdj. ilustracyjne)
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Natalia Szostak
Chińskie samochody na parkingu dilera w rosyjskim Sankt Petersburgu
Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też
Maciej Michałek

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy zaplanował prace modernizacyjne w czwartek, 6 listopada, w dwóch przedziałach czasowych: od godziny 1:30 do 1:45 oraz od godziny 2:00 do 2:15.

"W tym czasie wystąpią przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości internetowej, mobilnej, telefonicznej oraz do strony internetowej banku" – zaznaczono komunikacie.

Usługi, których dotyczy przerwa:

  • bankowość internetowa dla Klientów detalicznych Pocztowy24 (online.pocztowy.pl) i bankowość mobilna Pocztowy
  • bankowość internetowa dla Klientów instytucjonalnych Pocztowy24 (biznes.pocztowy.pl)
  • witryna Banku Pocztowego https://www.pocztowy.pl
  • zawieszenie obsługi produktów oraz wpłat i wypłat w placówkach Poczty Polskiej
  • przerwa w funkcjonowaniu systemu automatycznej obsługi klientów (IVR) na infolinii Banku Pocztowego
pc

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica