Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok

Premier Tusk o projekcie budżetu na 2026 rok Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Za uchwaleniem ustawy głosowało 240 posłów, 203 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Ustawa okołobudżetowa

Regulacje ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 koncentrują się na kilku kluczowych obszarach, w tym na ustalaniu podstawy wymiaru i maksymalnych wysokości wynagrodzeń dla kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa i jednostkach samorządowych, przewidując podwyżki zgodne ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Dokument porusza również kwestie związane z finansami publicznymi, wprowadzając elastyczność w dysponowaniu środkami budżetowymi w obliczu niepewności geopolitycznej oraz regulacje dotyczące Krajowego Funduszu Drogowego i finansowania rekompensat dla otwartych funduszy emerytalnych.

Ponadto ustawa okołobudżetowa zawiera przepisy umożliwiające przekazywanie skarbowych papierów wartościowych państwowym osobom prawnym w celu realizacji ważnych zadań, a także reguluje wydatki inwestycyjno-remontowe w Kancelarii Prezydenta RP oraz finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i obronnością.

Ustawa zakłada także, że od 1 stycznia 2026 roku o 3 proc. wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących, a także podstawa służąca naliczeniu wynagrodzeń osób podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz niektórymi spółkami. Przepisy przewidują także m.in. zmiany dotyczące Funduszu Reprywatyzacji.

OGLĄDAJ: Posłowie decydują o jego losie. Wydanie specjalne