Upadły polski gigant na sprzedaż. Obniżono cenę wywoławczą

Kolejny konkurs ofert na zakup przedsiębiorstwa Ursus S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie organizuje syndyk Paweł Głodek. Według komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej kancelarii KGS Restrukturyzacje, przedmiotem postępowania jest sprzedaż przedsiębiorstwa "z wyłączeniem środków pieniężnych jakie znajdują się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży" oraz mających wpłynąć do masy upadłości należności z tytułu prowadzonej działalności, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa włącznie, ale z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego. Cenę wywoławczą określono na 99 mln zł.

W poprzednim konkursie ofert nie było

Oferty należy składać do 18 czerwca, oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 10 mln zł.

Historia Ursusa

Ursus swoje początki wywodzi od przedsiębiorstwa, które powstało w 1893 r. w Warszawie i początkowo produkowało m.in. armaturę dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego i gorzelniczego. W 1923 r. - po kolejnych przekształceniach firmy - powstały Zakłady Mechaniczne "Ursus" S.A., które rozpoczęły seryjną produkcję pierwszych polskich ciągników rolniczych. W 1946 r. władze państwowe zadecydowały o wznowieniu produkcji ciągników. W 1960 r. do seryjnej produkcji wszedł popularny Ursus C-325, a jego produkcja - wraz z jego zmodernizowanymi wersjami - trwała do 1993 r. W latach 1988-2003 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" przeszły restrukturyzację, w wyniku której powstały nowe podmioty gospodarcze. W 2003 r. powstało przedsiębiorstwo Ursus, od 2007 r. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2011 r. producenta ciągników kupiła spółka Pol-Mot Warfama. W kolejnych latach Ursus informował o świetnych wynikach sprzedaży ciągników m.in. w Czechach, Belgii, Holandii i Pakistanie, o wielomilionowych kontraktach na dostawę sprzętu rolniczego do krajów afrykańskich i o planach produkcji elektrycznego samochodu dostawczego. W 2019 r. do fabryki wkroczył komornik i czasowo zajął surowce, materiały i półprodukty. W 2021 r. warszawski sąd ogłosił upadłość Ursusa. W październiku 2022 r. zarząd GPW zadecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku głównym.