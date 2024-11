"To jedyna droga". Program naprawczy w chemicznym gigancie

Grupa Azoty poinformowała we wtorek, że zakończyła pierwszy etap działań naprawczych, który od końca marca do końca października br. w całej Grupie Kapitałowej przyniósł optymalizacje kosztowe na poziomie ok. 350 mln zł, m.in. w obszarach nadzoru właścicielskiego, struktur organizacyjnych, wynagrodzeń, sponsoringu i PR, kosztów zarządu. Obecnie spółka uruchamia program Azoty Business. Jak zapewniła, równolegle pracuje też nad aktualizacją strategii grupy i nad programem dekarbonizacyjnym.