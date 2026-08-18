System do zmiany? "Niech pan zobaczy, panie pośle"

Anita Sowińska o rozszerzeniu systemu kaucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Do autorów interpelacji należą m.in. Dorota Łoboda (rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej) czy Robert Dowhan (poseł KO). W rozmowie z dziennikiem podkreślili, że chcą dyskusji o działaniu i udoskonalaniu, a nie likwidacji systemu kaucyjnego w Polsce.

System kaucyjny do zmiany?

- Skarżą się na niego moi znajomi, piszą w tej sprawie do mnie wyborcy - podkreśliła Dorota Łoboda, posłanka KO.

Wśród docierających do niej zastrzeżeń wymieniła m.in. długie kolejki do automatów kaucyjnych, wygasanie bonów za zwrócone opakowania czy niejasności związane z obiegiem opłaty kaucyjnej.

"Niech pan zobaczy, panie pośle"

Na początku sierpnia do Sejmu wpłynął projekt Konfederacji, który miałby znieść system kaucyjny w Polsce. Swoją interpelację związaną z jego funkcjonowaniem posłanka Łoboda złożyła (wraz z pięcioma innymi parlamentarzystkami) zanim do tego doszło.

Dyskusji chcą również m.in. posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic czy poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan.

- Jeden z stojących pod kaucjomatem rozpoznał mnie i powiedział: Niech pan zobaczy, panie pośle, co z nami zrobiliście. Zamiast być z dziećmi nad morzem, stoimy w długiej kolejce z jakimiś workami - przywołał w rozmowie z "Rz" swoje doświadczenia z Międzyzdrojów poseł Dowhan.

Skargi na system kaucyjny

Od momentu uruchomienia systemu kaucyjnego, czyli od października 2025 r., regularnie wpływają do niego skargi, zgłoszenia i wnioski o podjęcie interwencji w sprawie funkcjonowania systemu - przekazał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dodał, że "odnotowano łącznie 104 zgłoszenia i wnioski dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego, oraz 4 skargi na działania kontrolne wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska wobec podmiotu zobowiązanego do prowadzenia systemu kaucyjnego".

Czytaj więcej: Dziesiątki skarg na system kaucyjny

System kaucyjny - zasady

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania.

Oznakowanie opakowań z kaucją Źródło zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł).

Do systemu kaucyjnego nie zostały włączone m.in. opakowania szklane jednorazowe, w tym tzw. małpki.

System kaucyjny

Pierwotnie uchwalone w 2023 r. za rządu PiS przepisy wprowadzające system kaucyjny zakładały włączenie do niego opakowań po mleku i produktach mlecznych. Zostały jednak z systemu usunięte nowelizacją ustawy kaucyjnej w 2024 r. przez obecną koalicję rządzącą.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r.