Jedna czy dwie obniżki? Analitycy podzieleni w sprawie stóp procentowych

W 2025 roku czeka nas jeszcze jedna obniżka stóp procentowych - prognozują analitycy PKO BP. Wskazują, że nastąpi ona po potwierdzeniu spadku inflacji, stabilizacji cen energii i kształtu ustawy budżetowej na przyszły rok. Z kolei eksperci Pekao przewidują dwie obniżki: we wrześniu oraz czwartym kwartale tego roku.

W czwartek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2025 r. wzrosły o 3,1 proc., w ujęciu rocznym a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

"Inflacja cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniosła 4,9 proc. rdr., bez zmiany względem poprzedniego miesiąca. Hamowały wzrosty cen mięsa (3,1 proc. rdr.), w szczególności drobiowego (11,2 proc. rdr.), a także olejów i tłuszczy (8,3 proc. rdr.). W przeciwnym kierunku oddziaływała przyspieszająca inflacja cen owoców (12,2 proc. rdr.), warzyw (-0,3 proc. rdr.) oraz cukru (-27,3 proc. rdr.). W 2 połowie 2025 r. oczekujemy lekkiego spowolnienia inflacji żywnościowej, choć pozostanie ona podwyższona" - wskazali ekonomiści PKO BP.

Dodali, że w lipcu ceny paliw spadły o 6,8 proc. w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 3,5 proc. w stosunku do czerwca. Zwrócili uwagę, że wzrost cen w ujęciu miesięcznym mógł być opóźnionym efektem wzrostu cen ropy w czerwcu, który utrzymał się także w lipcu, ale przyznali, że zaskoczeniem okazała się skala tego wzrostu, bo rynkowe notowania wskazywały na wzrost cen paliw o około 2 proc. mdm.

PKO BP o cięciach stóp procentowych

"Ceny użytkowania mieszkania wzrosły w lipcu o 0,9 proc. mdm. i 4,4 proc. rdr. – tym samym dynamika roczna w tej kategorii obniżyła się istotnie względem 10,5 proc. rdr. w czerwcu. Spadek wynika z wygaśnięcia efektu zeszłorocznego uwolnienia cen energii (ceny w tej kategorii w lipcu 2024 wzrosły o 7,0 proc. mdm.). Spadek wskaźnika wspierały także niższe ceny gazu (-7,9 proc. mdm.) wynikające z obniżenia taryf gazowych. W przeciwnym kierunku oddziaływał powrót opłaty mocowej (ceny energii elektrycznej wzrosły o 8,3 proc. mdm.) i odmrożenie cen ciepła systemowego. Zakładamy, że dynamika cen energii elektrycznej do końca roku nie wzrośnie istotnie (pomimo zapowiedzi prezydenta o możliwym wecie ustawy zawierającej mrożenie cen do końca roku)" - napisali ekonomiści PKO BP.

Ich zdaniem, inflacja bazowa w lipcu obniżyła się do 3,3 proc. z 3,4 proc. w czerwcu i do końca roku pozostanie w przedziale 3-3,5 proc. w ujęciu rocznym.

"(...) spadek inflacji w lipcu to naszym zdaniem za mało by skłonić RPP do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniu we wrześniu. Dopiero trwały powrót inflacji do celu w połączeniu z pewnością co do cen energii w IV kw. 2025 r. i kształtu ustawy budżetowej na 2026, uwzględnione w listopadowej projekcji inflacji i PKB, pozwolą Radzie dokonać ostatniej w tym roku obniżki o 25 pb" - stwierdzili ekonomiści PKO BP.

Optymistyczna prognoza Pekao S.A.

Analitycy Pekao S.A. zwrócili natomiast uwagę, że inflacja "byłaby niższa, gdyby nie opóźnione efekty zaognienia konfliktu na linii Izrael-Iran i idącego za tym podbicia cen rynkowych ropy naftowej oraz jednostkowego skoku cen paliw na stacjach". Dodali, że sierpień przyniesie spadek cen paliw.

Podkreślili, że po lipcowym spadku inflacja znalazła się w granicach dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP (wynosi on 2,5 proc., ale dopuszcza odchylenia w górę i w dół o 1 pkt proc.). Dodali, że na koniec 2025 r. inflacja spadnie poniżej 3 proc.

"Naszym zdaniem, perspektywa utrzymywania się CPI w granicach dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego da przestrzeń RPP do obniżek stóp procentowych. Zakładamy, że do cięcia o 25 pb dojdzie już w przyszłym miesiącu. Tym bardziej że wskaźnik CPI za sierpień (publikacja jeszcze przed wrześniowym posiedzeniem Rady) najpewniej pokaże dalszy, niewielki spadek. Do tego czasu powinniśmy już wiedzieć więcej na temat projektu ustawy budżetowej na 2026 rok - to o tyle ważne, że RPP na ostatnich posiedzeniach podkreślała ryzyko ekspansywnej polityki fiskalnej na perspektywy inflacyjne. Cięcie zobaczymy prawdopodobnie także w IV kwartale, a referencyjna stopa obniży się na koniec roku do 4,50 proc." - napisali ekonomiści Banku Pekao.

