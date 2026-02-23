Najnowsze dane ze sklepów. "Sroga zima niestraszna konsumentowi"

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,1 proc. i spadek o 18,8 proc. w ujęciu mdm. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,0 proc. w skali rocznej.
Z kolei udział sprzedaży przez internet w sprzedaży "ogółem" zwiększył się z 9,1 proc. do 9,7 proc.
Sprzedaż detaliczna w styczniu
W styczniu 2026 r. sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. zwiększyła się znacznie w grupach: "tekstylia, odzież, obuwie" (o 17,6 proc.), "meble, RTV, AGD" (o 10,5 proc.), "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 9,6 proc.) oraz "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 8,1 proc.).
W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" - "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" zaobserwowano wzrost sprzedaży o 4,2 proc. Spośród prezentowanych grup spadek sprzedaży odnotowano w grupie "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (o 4,5 proc.).
"Odzież największym zaskoczeniem"
Analitycy komentując dane, zwracali uwagę na wątek mroźnej zimy.
"Zima nie zamroziła polskiego konsumenta, ale chyba wpłynęła na jego wzorce zakupowe. W styczniu sprzedaż detaliczna wyhamowała z 5,3 do 4,4% r/r (a miało być 3 z małym kawałkiem) - to dobre dane" - napisali eksperci banku Pekao na X.
"Sprzedaż detaliczna odporna na zimę: w styczniu wzrosła 4,4% r/r. Gwiazdą odzież i obuwie (+17,6%) - zima zaskakuje nie tylko drogowców! Konsumpcja pozostaje wciąż motorem PKB, choć 1kw26 będzie wolniejszy niż 4kw25 (<4% r/r) przez słabszy przemysł i budownictwo" - oceniło biuro analiz INB Banku Śląskiego.
"Sroga zima niestraszna konsumentowi - sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła 4,4% r/r, wyraźnie powyżej konsensusu" - przekazał mBank.
Jak dodano we wpisie na X, "głównym zaskoczeniem była odzież".
