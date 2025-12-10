Minister zabrał głos w sprawie składki zdrowotnej. "Nie ma do tego przestrzeni"

Krupa: NFZ to urząd do dzielenia biedy Źródło: TVN24

Domański pytany w Radiu Zet czy składka zdrowotna powinna być obniżona, odpowiedział: - Nie. W tej chwili nie ma – w mojej opinii – przestrzeni do tego, by była obniżana.

- Rozmawiałem z panem premierem (Donaldem Tuskiem), przedstawiłem mu moją opinię i rekomendację, że nie ma w tej chwili do tego przestrzeni - dodał minister.

Nakłady na NFZ "rosły i będą rosnąć"

Andrzej Domański mówił, że rząd w przeszłości przedstawił projekt dot. obniżenia składki zdrowotnej. - On wtedy został przez obóz prezydencki zawetowany. Teraz takiej przestrzeni w budżecie najzwyczajniej nie ma - wyjaśnił szef MF.

Podkreślił, że najpierw trzeba wzmocnić finanse Narodowego Funduszu Zdrowia. - My już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 25 miliardów złotych więcej na zdrowie, ale dobrze wiemy, że potrzeby są większe - przyznał. Dodał, że nakłady na NFZ "rosły i będą rosnąć".

Podatek zamiast składki

Dopytywany o projekt, który ma przedstawić Lewica, który - według doniesień medialnych - zakłada zastąpienie składki zdrowotnej, jednym, równym podatkiem zdrowotnym, minister wskazał, że musiałby zobaczyć szczegóły.

- Składka zdrowotna jest procentowa, więc jeśli mielibyśmy płacić wszyscy taką samą kwotę, to oznaczałoby to, że osoby, które zarabiają mniej, płaciłyby wyższą składkę, niż obecnie - skomentował. - Takie rozwiązanie naszego poparcia by nie miało - zadeklarował.

Domański poinformował też, że obecnie nie planuje wprowadzenia nowych podatków na 2026 rok. - Nie ma mowy na przykład o wprowadzeniu podatku katastralnego; w Ministerstwie Finansów nie trwają prace nad nim - zaznaczył.

Weto do obniżki składki zdrowotnej

Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił w kwietniu głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu. Zmiana miała kosztować budżet państwa 4,6 mld zł (o tyle miały się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej).

Nowela zakładała wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Ustawa została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę w maju tego roku.

Premier Donald Tusk podczas czwartkowego szczytu medycznego w Warszawie przekazał, że rząd nie planuje podniesienia składki zdrowotnej. Zaznaczył, że nie będzie to możliwe ani w tym, ani w przyszłym roku.

