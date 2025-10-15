Ruszyło EFNI. "Ludzie potrzebują podzielić się swoimi obawami"

Start 14. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei. Relacja Jana Niedziałka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Mam takie przekonanie, że EFNI z biegiem lat nabiera dla nas dodatkowej wartości. Myślę, że wszyscy coraz bardziej żyjemy w kontakcie z różnymi mądrymi urządzeniami. Mamy coraz mniej czasu, by się bezpośrednio spotkać, pokłócić, pogadać. Czasy są takie, że ludzie potrzebują podzielić się swoimi obawami, strachami i nie da się tego zrobić żadnym czatem - mówiła podczas wystąpienia inaugurującego Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI.

Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan, wskazał, że wśród tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji, będą kwestie deregulacji i "walki z absurdami".

- EFNI zawsze było bardzo ważnym spotkaniem, ale mam wrażenie, jeżdżąc od kilku miesięcy po Europie i obserwując media, że to może być najważniejsze EFNI, w pewnym sensie ostatniej szansy - mówił z kolei Maciej Witucki, przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

- Żyjemy w świecie, w którym wielkie kultury, takie jak chińska czy indyjska, zaczynają dominować w gospodarce. Naszą jedyną szansą na suwerenność gospodarczą jest projekt europejski. Nigdy nie było tak ważne jak dzisiaj, by rozmawiać o przyszłości i szukać nowych idei, aby ten projekt przetrwał. Jeśli za trzy lata, w kolejnej kadencji wyborów, znajdziemy się pod wpływem Marine Le Pen czy AfD, które rozbiją nasz projekt, nawet najlepsi polscy przedsiębiorcy nie sprostają Chinom, Indiom czy nieprzewidywalnym Stanom Zjednoczonym - ostrzegał.

Bezpieczeństwo na początek

Jednym z pierwszych punktów bogatego programu tegorocznego EFNI było przemówienie generała Wiesława Kuły, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pt. "Bezpieczeństwo jutra - wspólna odpowiedzialność w zmieniającym się świecie".

- Moje wystąpienie będzie wezwaniem do działania i mobilizacją naszych postaw. Przepraszam, że tak powiem, ale bezpieczeństwo to już przeszłość. Jutro czeka nas życie w świecie, w którym bezpieczeństwo stanie się jedną z najbardziej pożądanych potrzeb. Ma ono już swoją cenę, którą wszyscy musimy ponieść, by nie tylko zachować naszą suwerenność i wolność, ale jednocześnie rozwijać się, zapewniając powodzenie i warunki rozwoju dla naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń - mówił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

- Najczęściej zadawanym mi pytaniem, zwłaszcza gdy zdejmuję mundur i staję w kolejce w sklepie, jest pytanie, czy będzie wojna. Odpowiadam, że w dużej mierze to, czy wojna wybuchnie, zależy od nas. Od ciebie, ode mnie, od naszej postawy - mówił gen. Wiesław Kukuła.

W następującej po wystąpieniu debacie otwarcia "Wojna czy pokój" spotkają się przedstawiciele świata polityki i środowisk analitycznych, by omówić obawy, prognozy, strategie oraz doktryny obronne w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji na naszym kontynencie. Wezmą w niej udział (między innymi) była premierka Nowej Zelandii oraz była ministra spraw wewnętrznych Łotwy.

Amerykańskie firmy w Polsce i trudny los studenta

W czwartek odbędzie się Debata rektorów TVN24+ (transmisja na TVN24+ w godzinach 13:00-13:45) na temat kosztów studiowania (cen mieszkań, transportu, w tym wykluczenia transportowego) oraz rosnących nierówności w dostępie do studiów. Tematem będzie też niedoinwestowanie nauki w Polsce. W kolejnym panelu (transmisja w TVN24+ w godzinach 14:10-14:55) głos w tych sprawach zabiorą sami studenci.

Kasia Kieli, President & Managing Director, Warner Bros. Discovery Poland, CEO TVN, Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBank S.A. oraz Mateusz Oleksy, dyrektor generalny VISA w Polsce, będą zastanawiać się, co buduje przewagi konkurencyjne amerykańskich firm oraz jakie wnioski mogą wyciągnąć z tego Europa i reszta świata.

W programie EFNI jest także wykład prof. Jerzy Hausnera "Biznes i demokracja" i panele "Polska w poszukiwaniu nowych silników wzrostu", "Europejski rynek pracy w przyszłości" czy "Transformatywna AI: utopia, zagłada czy normalna technologia?"

Na czwartkowy wieczór zaplanowano także wręczenie Nagród Lewiatana. Galę poprowadzi Piotr Kraśko z "Faktów" TVN.

W środę w Sopocie ruszyło Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) Źródło: EFNI

Media wobec cyfrowych przemian, wystąpienie Tuska

Trzeci dzień EFNI to panel "Media w centrum cyfrowych przemian". Cyfrowa rewolucja dotyka wszystkich stref naszego życia, zarówno społecznego jak i biznesowego, także mediów. Tu swoją przewagę próbują zaznaczyć giganci technologiczni – zdarza się, że dzieje się to kosztem obywatela.

Jak zmieniają się media i jak w erze cyfrowej budować społeczeństwo, w którym obywatele podejmują świadome decyzje w oparciu o sprawdzone informacje? O tym dyskutować będą Kasia Kieli, President & Managing Director, Warner Bros. Discovery Poland, CEO TVN, Michał Brański, Chief Strategy Officer, WP Holding, Bartosz Hojka, prezes zarządu Grupy Agora oraz Aleksander Kutela, CEO Ringier Axel Springer Polska.

Moderatorem debaty będzie Michał Mańkowski, członek zarządu i dyrektor wydawniczy Wirtualnemedia.pl.

W programie EFNI są także m.in. panele "Kosmiczne ambicje Europy", "Rynek pracodawcy vs. rynek pracownika w epoce AI" oraz "Chiński gambit: geopolityka, handel i przyszłość globalizacji".

Na piątek, w ramach ceremonii zamknięcia EFNI 2025, zaplanowano wystąpienie premiera Donalda Tuska.

Partnerem medialnym Europejskiego Forum Nowych Idei jest TVN24 BiS.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC/dap Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: EFNI