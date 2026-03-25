Prezes Poczty Polskiej odwołany

Mikosz: Poczta Polska doszła na krawędź Źródło: TVN24

"Dzisiaj Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzje o odwołaniu p. Sebastiana Mikosza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki" - przekazało w środę Ministerstwo Aktywów Państowych.

— Ministerstwo Aktywów Państwowych 🇵🇱 (@MAPGOVPL) March 25, 2026

Dodano, że "sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami i stroną społeczną oraz innymi interesariuszami".

Zmiana na szczycie Poczty Polskiej

Sebastian Mikosz pełnił funkcję prezesa Poczty Polskiej od 25 marca 2024 roku. Wcześniej był między innymi prezesem PLL LOT i wiceszefem IATA.

Sebastian Mikosz Źródło: PAP/Albert Zawada

Poczta Polska jest spółką Skarbu Państwa i największym operatorem pocztowym na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tysięcy pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tysiąca placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Źródło: PAP