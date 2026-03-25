Prezes Poczty Polskiej odwołany

Mikosz: Poczta Polska doszła na krawędź
Rada nadzorcza Poczty Polskiej odwołała ze stanowiska prezesa Sebastiana Mikosza. Pełnił on tę funkcję od marca 2024 roku.

"Dzisiaj Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzje o odwołaniu p. Sebastiana Mikosza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki" - przekazało w środę Ministerstwo Aktywów Państowych.

Dodano, że "sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami i stroną społeczną oraz innymi interesariuszami".

"Nowa, groźna kampania". Krajowy operator ostrzega
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nowa, groźna kampania". Krajowy operator ostrzega

Tech

Zmiana na szczycie Poczty Polskiej

Sebastian Mikosz pełnił funkcję prezesa Poczty Polskiej od 25 marca 2024 roku. Wcześniej był między innymi prezesem PLL LOT i wiceszefem IATA.

Poczta Polska jest spółką Skarbu Państwa i największym operatorem pocztowym na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tysięcy pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tysiąca placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

OGLĄDAJ: Poczta Polska - reanimacja
Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zobacz także:
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto
samochody elektryczne ford shutterstock_2433935459
Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut
Moto
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
Z kraju
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
Tech
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
Ze świata
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
Ze świata
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
Ze świata
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
Tech
Via-del-Quirinale-26-c
Mieszkał w nim Karol Wojtyła. Dom wystawiony na sprzedaż
Ze świata
Karol Nawrocki powołuje Radę Biznesu
Nawrocki powołuje nową radę
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
Tech
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
Z kraju
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół
Rynki
Viktor Orban
Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"
Ze świata
Donald Trump
Wolta na rynku po słowach Trumpa. "Może stać się etapem unicestwienia wojny"
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Nowe zasady w cieśninie Ormuz. "Tankowce chętnie płacą"
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padła ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Domański: SAFE to priorytet, ale analizujemy też inne programy
Z kraju
shutterstock_2490792253
Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
Ze świata
shutterstock_2466205459
Kontrola ZUS, "zaczęły się schody". "Spać nie mogę po nocach"
Joanna Rubin-Sobolewska
Premier Wietnamu Pham Minh Chinh (L) i premier Rosji Michaił Miszustin
Rosjanie zbudują im elektrownię jądrową. "Fundament długoterminowego partnerstwa"
Ze świata
Posiedzenie władz w Korei Południowej
Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta
Ze świata
Wall Street Inwestor NYSE
Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24
Z kraju
Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny"
Ten znak drogowy obowiązuje od miesiąca. Wiesz, co oznacza?
Moto
pap_20230311_0DN
"Nie mieliśmy do czynienia z takim zamieszaniem". Polski gigant reaguje
Rynki

