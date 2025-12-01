Tusk: dobrze, że chociaż tego prezydent nie może zawetować

Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się, jeśli chcecie wykonać taki gest Źródło: TVN24

"Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować" - napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

Kolejne weto prezydenta Nawrockiego

Tusk opublikował wpis tuż po tym, jak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał informację o zawetowaniu przez Nawrockiego ustawy o rynku kryptoaktywów.

Leśkiewicz dodał, że prezydent "korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa", a "ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy".

Premier w Berlinie

W poniedziałek szef polskiego rządu spotkał się w Berlinie z niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem. Podczas konferencji Merz oświadczył, że nowa polsko-niemiecka deklaracja, która będzie fundamentem współpracy na kolejne lata, obejmuje trzy priorytety. Jednym z nich jest bezpieczeństwo i obrona.

Tusk ocenił, że "jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce". Odnosząc się z kolei do negocjacji w sprawie Ukrainy, stwierdził, że nie wszyscy chcą tam obecności Polski.

Produkcja przemysłowa. Najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny podał tydzień temu, że produkcja przemysłowa w październiku 2025 wzrosła o 3,2 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,4 procent.

Dane zaskoczyły analityków, którzy w ankiecie przeprowadzonej przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,8 proc. rdr i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 3,6 proc.

Poprzednie weta prezydenta

W czwartek Nawrocki poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. Prezydent zwrócił się także do premiera Donalda Tuska oraz rządu o konsultowanie projektów ustaw już na wczesnym etapie prac.

14 listopada Nawrocki zwrócił uwagę, że jedno ze środowisk politycznych nazwało go "wetomatem".

- Widocznie są tam pewne problemy ze statystyką, z podstawową matematyką. Zwracam się też do polskich mediów, może uświadomicie temu środowisku politycznemu, że kalkulacje, statystyka i matematyka się tam nie zgadza - powiedział.

Podkreślił też wtedy, że podpisał łącznie 70 ustaw i zawetował 13.

