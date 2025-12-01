Tusk: dobrze, że chociaż tego prezydent nie może zawetować

Logo TVN24
Produkcja wyższa od wstępnego szacunku, zaskakujący wzrost inwestycji, koniunktura coraz lepsza - stwierdził premier Donald Tusk. Dodał, że dobrze, iż "tego prezydent Nawrocki nie może zawetować".

"Produkcja jeszcze wyższa od wstępnego szacunku, zaskakująco szybko rosną inwestycje, barometr koniunktury coraz lepszy. Niemcy aż pękali z zazdrości. Dobrze, że chociaż tego prezydent Nawrocki nie może zawetować" - napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

Kolejne weto prezydenta Nawrockiego

Tusk opublikował wpis tuż po tym, jak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał informację o zawetowaniu przez Nawrockiego ustawy o rynku kryptoaktywów.

Leśkiewicz dodał, że prezydent "korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa", a "ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy".

Premier w Berlinie

W poniedziałek szef polskiego rządu spotkał się w Berlinie z niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem. Podczas konferencji Merz oświadczył, że nowa polsko-niemiecka deklaracja, która będzie fundamentem współpracy na kolejne lata, obejmuje trzy priorytety. Jednym z nich jest bezpieczeństwo i obrona.

Tusk: nie wszyscy chcą, "żeby Polska była zawsze obecna"

Tusk: nie wszyscy chcą, "żeby Polska była zawsze obecna"

Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się

Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się

Tusk ocenił, że "jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce". Odnosząc się z kolei do negocjacji w sprawie Ukrainy, stwierdził, że nie wszyscy chcą tam obecności Polski.

Produkcja przemysłowa. Najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny podał tydzień temu, że produkcja przemysłowa w październiku 2025 wzrosła o 3,2 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,4 procent.

Nowe dane z przemysłu zaskoczyły analityków

Dane zaskoczyły analityków, którzy w ankiecie przeprowadzonej przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,8 proc. rdr i wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca o 3,6 proc.

Poprzednie weta prezydenta

W czwartek Nawrocki poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. Prezydent zwrócił się także do premiera Donalda Tuska oraz rządu o konsultowanie projektów ustaw już na wczesnym etapie prac.

Radosław Sikorski
Sikorski o sile prezydenckiego weta
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
Karol Nawrocki
Nawrocki z "propozycją dla rządu i premiera Donalda Tuska"
14 listopada Nawrocki zwrócił uwagę, że jedno ze środowisk politycznych nazwało go "wetomatem".

- Widocznie są tam pewne problemy ze statystyką, z podstawową matematyką. Zwracam się też do polskich mediów, może uświadomicie temu środowisku politycznemu, że kalkulacje, statystyka i matematyka się tam nie zgadza - powiedział.

Podkreślił też wtedy, że podpisał łącznie 70 ustaw i zawetował 13.

