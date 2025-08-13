"Gospodarka nabiera tempa". Najnowsze dane

W drugim kwartale 2025 roku wzrost PKB przyspieszył do 3,4 procent z 3,2 procent w pierwszym kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny. "Gospodarka nabiera tempa" - napisali w komentarzu analitycy ING Banku Śląskiego.

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w drugim kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 3,4 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,2 proc. w analogicznym okresie 2024 r.

"Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za 2 kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany w dniu 01.09.2025 r." - podkreśla GUS w komunikacie.

"Gospodarka nabiera tempa"

"Gospodarka nabiera tempa. W drugim kwartale 25 (roku) polski PKB wzrósł 3,4 proc. r/r wspierany dalszym rozwojem branż usługowych, przy stagnacji przemysłu i spadku aktywności w budownictwie" - wskazali ekonomiści ING Banku Śląskiego w komentarzu na portalu X (dawniej Twitter).

"Od strony wydatkowej głównym motorem wzrostu (jest) konsumpcja prywatna, a wzrost inwestycji (zauważalny jest) głównie w sektorze publicznym" - podkreślono.

Analitycy mBanku stwierdzili, że w danych GUS "niespodzianki nie było" i kontynuowany jest trend wzrostowy w gospodarce.

"Bez niespodzianek w danych o PKB za drugi kwartał 2025 - wzrost przyspieszył do 3,4 proc. r/r z 3,2 proc. r/r w z pierwszym kwartałem. W porównaniu z poprzednim kwartałem PKB zwiększył się o 0,8 proc., po wzroście o 0,7 proc. kw/kw w 1 kw25" - napisano w komentarzu analityków PKO BP.

"Dane wpisują się w nasz scenariusz makro – w całym 2025 wzrost gospodarczy najpewniej utrzyma się na zbliżonym do obecnego poziomie, a 2026 powinien przynieść dalsze przyspieszenie" - stwierdzono.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: tvn24.pl