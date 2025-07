Głosowali razem z PiS i Konfederacją. O co chodzi w tej ustawie

Dodatkowe 10 miliardów złotych na budownictwo społeczne, przywrócenie do użytku nawet 75 tysięcy gminnych pustostanów - to wprowadza przyjęta przez Sejm nowela. Niektóre z zapisów budzą jednak kontrowersje, podczas głosowań zawiązał się także nietypowy polityczny sojusz. Wyjaśniamy, co się zmieni.