Plan rządu dla polskiej gospodarki. Znamy priorytety

19 września 2025, 16:55
W piątek rząd ogłosił swoje priorytety, wśród których znalazły się: poprawa konkurencyjności gospodarki, wsparcie rozwoju sztucznej inteligencji, bezpieczeństwo dostaw energii i stabilizacja jej cen, rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego, renesans kolei, deregulacja oraz ochrona ziemi rolnej i funkcji produkcyjnych wsi.

W obszarze Gospodarka i Innowacje rząd przewiduje, w ramach Programu Rozwoju Inwestycji w Polskiej Gospodarce do 2035 r. poprawę konkurencyjności poprzez wspieranie inwestycji, budowę trwałych łańcuchów dostaw i wyspecjalizowanych miejsc pracy.

Rząd przewiduje pomoc publiczną dla wdrażania technologii o kluczowym znaczeniu dla suwerenności technologicznej i bezpieczeństwa Polski.

Większe zaangażowanie krajowych firm i rozwój zasobów surowców

Priorytetem ma być też zarządzanie mieniem państwowym w sposób zapewniający promowanie zwiększenia zaangażowania udziału krajowych przedsiębiorstw w projektach inwestycyjnych realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Działania w tym obszarze mają uwzględniać regulacje UE oraz konstytucyjną zasadę społecznej gospodarki rynkowej w celu realizacji śródokresowej strategii rozwoju kraju.

W ramach Krajowego Programu Poszukiwań Surowców Krytycznych rozwijana ma być krajowa baza zasobowa, uniezależnienie od importu niektórych surowców krytycznych, a zabezpieczenie dostaw innych, niezbędnych dla transformacji energetycznej i cyfrowej, nowoczesnych technologii oraz przemysłu obronnego.

Przewiduje się rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w dziedzinie poszukiwań złóż kopalin oraz ich przetwarzania celem uzyskania surowców krytycznych.

Nowe standardy zarządzania spółkami Skarbu Państwa

Zakłada się także ustanowienie jasnych, przejrzystych i nowoczesnych standardów zarządzania spółkami Skarbu Państwa, wzmocnienie roli Rady ds. Spółek z Udziałem Skarbu Państwa i Państwowych Osób Prawnych w procesie wyboru kandydatów do rad nadzorczych oraz nadzoru nad działaniem tych organów, poprawę kompetencji członków władz spółek, przejrzystości i transparentności procesów oceny członków RN i zarządów.

Rząd przewiduje, że podstawą zaprogramowania nowej perspektywy finansowej UE po 2027 r. będzie nowa średniookresowa strategia rozwoju kraju określająca krajowe cele i priorytety rozwojowe w perspektywie do 2035 r.

Ma ona pozwolić na wyraźne wskazanie krajowych interesów, w szczególności w obszarach jak bezpieczeństwo, energetyka, środowisko czy sprawy społeczne.

Rozwój sztucznej inteligencji i energetyka

W obszarze cyfryzacji rząd przewiduje wsparcie rozwoju sztucznej inteligencji w biznesie, nauce i administracji publicznej. Celem jest umieszczenie Polski wśród 10-20 najbardziej zaawansowanych krajów świata w rankingach AI do 2030 r., m.in. poprzez budowę fabryk AI, jak PIAST-AI Factory, Baltic Gigafabryka AI, czy Platformy AI HUB Poland - centralna platforma zarządzania, rozwijania i wdrażania technologii AI w sektorze publicznym w Polsce.

W obszarze energetyki rząd wskazuje na wprowadzenie skoordynowanych mechanizmów mających na celu przeprowadzenie transformacji sektora elektroenergetycznego przy zapewnieniu wystarczalności zasobów w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz wzmocnienie jego elastyczności.

Objąć mają one mechanizm dekarbonizacyjny, kontynuacja rynku mocy po 2030 r., mechanizm elastyczności. Zakłada się przyjęcie pakietu na rzecz bezpieczeństwa KSE "Bezpieczny prąd", usprawnienie procesu planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej i czasu przyłączeń, zwiększanie zdolności gospodarki do zagospodarowywania nadwyżek energii elektrycznej. Inne działania to: deregulacja, zniesienie obowiązku koncesjonowania, nowe podejście do taryfowania, ceny i taryfy dynamiczne, reforma Urzędu Regulacji Energetyki.

Innym priorytetem jest ustabilizowanie cen energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych, m.in. poprzez przegląd przepisów mających wpływ na wysokość ceny energii elektrycznej, regulujących zasady ustalania taryf pod kątem wprowadzenia zmian stwarzających warunki do obniżenia rachunków za energię. Rząd jako priorytet wskazuje stworzenie spójnych ram rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, zarówno wielkoskalowej, jak i SMR. Innym celem jest 200 tys. przydomowych magazynów energii.

Rozwój infrastruktury i finanse

W obszarze infrastruktury za priorytet rząd uznaje program CPK, rozwój przewozów kolejowych, budowę promów dla polskich armatorów, przywrócenie polskiej bandery na statki, co ma się przełożyć na poprawę warunków pracy marynarzy i wzmocnienie pozycji Polski w transporcie morskim, ale również na zwiększenie bezpieczeństwa państwa poprzez większą kontrolę nad flotą. Przewiduje się również rozbudowę portów.

W obszarze finansów rząd wskazuje na Krajowy System e-Faktur (KSeF), stworzenie nowej formy oszczędzania w postaci Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI), zmianę prawa podatkowego poprzez analizę obowiązujących regulacji podatkowych, wybór obszaru interwencji, a następnie uproszczenie i ujednolicenie przepisów.

Jednym z priorytetów jest deregulacja, w jej ramach rząd zakłada przyjęcie do końca II kwartału 2026 r. co najmniej 200 zmian deregulacyjnych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej i uproszczenie formalności dla obywateli, poprzez ograniczenie zbędnych obciążeń, przyspieszenie procedur i tworzenie przejrzystego, efektywnego prawa.

Klimat i rolnictwo

W obszarze klimat i środowisko przewiduje się likwidację miejsc nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych, oraz utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry z siedzibą w Gryfinie.

W obszarze rolnictwa za priorytety rząd przyjął m.in. ochronę funkcji produkcyjnych wsi, w tym zmiany prawa i wprowadzenie domniemania, zgodnie z którym, prowadzenie działalności rolniczej nie stanowi zakłócania korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, czy wyłączenie karalności za zakłócanie spokoju w wyniku prowadzenia działalności rolniczej, np. poprzez hałas generowany przez maszyny rolnicze czy zwierzęta. Innym priorytetem jest ochrona polskiej ziemi rolnej poprzez przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 10 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2036 r.

