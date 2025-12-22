Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała

Rzecznik rządu o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Źródło: TVN24

Benczak pod koniec września został powołany przez radę nadzorczą ubezpieczyciela w skład zarządu i powierzono mu funkcję prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

PZU informowało we wrześniu, że Bogdan Benczak od lutego 2025 r. był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU.

Benczak na czele PZU

Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych i zarządczych spółek w Polsce i w państwach bałtyckich.

Dodano, że Benczak pełnił kluczowe funkcje w wielu podmiotach wchodzących w skład Grupy PZU. W latach 2008-2015 był prezesem Fundacji PZU i dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych oraz Biura Rozwoju Biznesu PZU (2008-2014). W latach 2010-2014 był prezesem UAB PZU Lietuva, w latach 2009-2017 prezesem UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, a w latach 2014-2017 prezesem AAS BALTA i jednocześnie dyrektorem zarządzającym ds. operacji zagranicznych w PZU SA. W latach 2015-2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas.

Następnie, w latach 2018-2022 - jak wskazano w komunikacie - był członkiem zarządu i prezesem ERGO Insurance SE / ERGO Life Insurance SE. Od 2023 do 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva.

Przed powołaniem Benczaka, obowiązki szefa firmy czasowo pełnił Tomasz Tarkowski, po tym jak na początku sierpnia ze stanowiska prezesa zarządu odwołany został Andrzej Klesyk. Resort aktywów, którego szefem dwa tygodnie wcześniej został Wojciech Balczun, tłumaczył tę decyzję "koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii PZU".

Walne zgromadzenie PZU

We wtorek odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PZU. W porządku obrad walnego jest - poza zmianami w składzie rady nadzorczej - punkt dotyczący podjęcia uchwały ws. dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu przez byłą prezes Beatę Kozłowską-Chyłę. Beata Kozłowska-Chyła była prezesem PZU od 2 października 2020 roku do 23 lutego 2024 roku.

PZU jest największym ubezpieczycielem w Polsce. Kontroluje ponad 1/3 rynku. Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.

