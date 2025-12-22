Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała

Bogdan Benczak
Rzecznik rządu o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Źródło: TVN24
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła powołanie Bogdana Benczaka na prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU). Benczak wcześniej był dyrektorem zarządzającym do spraw korporacyjnych w Grupie PZU.

Benczak pod koniec września został powołany przez radę nadzorczą ubezpieczyciela w skład zarządu i powierzono mu funkcję prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

PZU informowało we wrześniu, że Bogdan Benczak od lutego 2025 r. był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spotkanie zarządu PFN z dziennikarzami
Wciąż istnieje i wciąż płyną do niej miliony z państwowych spółek. Dlaczego?
Jan Kunert, Kacper Sulowski
Wyrok skazujący w sprawie bójki we Wrocławiu(zdjęcie ilustracyjne)
Członek zarządu Orlen Paliwa oraz likwidator TVP w jednym akcie oskarżenia
Robert Zieliński
bank pekao - Artem Stepanov shutterstock_2673599545_1
"Wszystko w imię zabezpieczenia interesów Zbigniewa Ziobry". Jest wyrok
Robert Zieliński

Benczak na czele PZU

Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych i zarządczych spółek w Polsce i w państwach bałtyckich.

Dodano, że Benczak pełnił kluczowe funkcje w wielu podmiotach wchodzących w skład Grupy PZU. W latach 2008-2015 był prezesem Fundacji PZU i dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych oraz Biura Rozwoju Biznesu PZU (2008-2014). W latach 2010-2014 był prezesem UAB PZU Lietuva, w latach 2009-2017 prezesem UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, a w latach 2014-2017 prezesem AAS BALTA i jednocześnie dyrektorem zarządzającym ds. operacji zagranicznych w PZU SA. W latach 2015-2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas.

Następnie, w latach 2018-2022 - jak wskazano w komunikacie - był członkiem zarządu i prezesem ERGO Insurance SE / ERGO Life Insurance SE. Od 2023 do 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva.

Przed powołaniem Benczaka, obowiązki szefa firmy czasowo pełnił Tomasz Tarkowski, po tym jak na początku sierpnia ze stanowiska prezesa zarządu odwołany został Andrzej Klesyk. Resort aktywów, którego szefem dwa tygodnie wcześniej został Wojciech Balczun, tłumaczył tę decyzję "koniecznością skuteczniejszej realizacji strategii PZU".

Bogdan Benczak
Bogdan Benczak
Źródło: PZU

Walne zgromadzenie PZU

We wtorek odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PZU. W porządku obrad walnego jest - poza zmianami w składzie rady nadzorczej - punkt dotyczący podjęcia uchwały ws. dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu przez byłą prezes Beatę Kozłowską-Chyłę. Beata Kozłowska-Chyła była prezesem PZU od 2 października 2020 roku do 23 lutego 2024 roku.

PZU jest największym ubezpieczycielem w Polsce. Kontroluje ponad 1/3 rynku. Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PZU

Udostępnij:
TAGI:
PZUKNFUbezpieczenia
Zobacz także:
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane
Ze świata
Daniel Obajtek
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Orlenu
Donald Trump
Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek
Ze świata
pap_20230930_346 (1)
Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Polska a euro. Jest opinia ministerstwa
Pieniądze
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Sprzedaż detaliczna w Polsce. "Nieco rozczarowała"
Najnowsze
Donald Trump
Pesymizm Amerykanów. Jako winowajcę wskazują Trumpa
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Najpierw stracili funkcje, by po 10 dniach je odzyskać. W NBP "konflikt zażegnany"
powerball shutterstock_2190784675
Gigantyczna kumulacja w Powerball. Bliska rekordu
Ze świata
Fabryka samochodów elektrycznych BYD w Brazylii
Tych samochodów jest coraz więcej. "Najwyższy wynik w historii"
Moto
Stoisko Postnord w Kopenhadze
Koniec po 400 latach. "Trudna decyzja"
Ze świata
shutterstock_2589520365_1
Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków
Turystyka
Madryt przed świętami
Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki
Turystyka
ludzie, warszawa, luty, tłum
Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"
Maja Piotrowska
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"
Ze świata
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"
Moto
Świąteczny jarmark w Rzeszowie
Nowy scenariusz na święta. "Zaskoczenie"
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
LOTTO_1997459012
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
Ze świata
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
Tech
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
Turystyka
Ruben Ramirez Lezcano
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
Ze świata
Elon Musk
Potężny bonus dla Muska. Sąd Najwyższy zdecydował
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: Rosja nie odzyska ich
Ze świata
Sklep sieci Metro w Montrealu
Robin Hoodzi Zaułków zaatakowali
Ze świata
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica