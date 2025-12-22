Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej

Bunt w NBP komentuje prof. Joanna Tyrowicz (RPP): kłócą się o zarządzanie Bizancjum Źródło: TVN24

"Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 15 grudnia 2025 roku powołał Marcina Zarzeckiego z dniem 22 grudnia 2025 roku w skład Rady Polityki Pieniężnej. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim" - podano na stronie kancelarii prezydenta.

Kim jest Marcin Zarzecki?

Dodano, że Zarzecki to socjolog, statystyk, ekonometryk, metodolog nauk społecznych i ewaluator, nauczyciel akademicki. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w latach 2016–2019 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Marcin Zarzecki Źródło: Andrzej Jackowski/PAP

W latach 2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, a w kadencji 2016–2023 członkiem Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Był doradcą w Zespole konsultacyjnym do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

