Nowa funkcjonalność w mObywatelu. "Duży krok w codziennym życiu"

18 września 2025, 14:19
Źródło:
PAP
Nowacka o legitymacjach uczniowskich w mObywatelu
Nowacka o legitymacjach uczniowskich w mObywateluTVN24
wideo 2/2
Nowacka o legitymacjach uczniowskich w mObywateluTVN24

Już w najbliższych dniach rodzice będą mogli pobrać cyfrową legitymację szkolną dla swoich dzieci w aplikacji mObywatel – zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.

Nowacka podkreśliła, że mLegitymacja "staje się faktem", a "wieczne szukanie" papierowej legitymacji "odchodzi w niepamięć".

Gawkowski i NowackaTVN24

mLegitymacja — udogodnienie dla uczniów i rodziców

Cyfrowa legitymacja w aplikacji mObywatel ma ułatwić korzystanie z dokumentu oraz zapobiec problemom związanym z jego zgubieniem czy uszkodzeniem.

– W ciągu dosłownie najbliższych kilku dni, pewnie tygodnia, każdy uczeń, każdy rodzic będzie mógł dla ucznia pobrać legitymację w mObywatelu – powiedziała minister. Jak dodała, to "wielka wygoda" i "duży krok w codziennym życiu w stronę mądrzejszej, cyfrowej i bezpiecznej Polski".

Proces ma być prosty – legitymację będzie można aktywować poprzez kod QR dostępny na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Nowacka zaznaczyła, że cyfryzacja w tym obszarze nie będzie obowiązkiem, lecz wyborem. – Zostawiamy decyzję rodzicom: czy chcą, żeby dzieci miały legitymację na swoim urządzeniu – podkreśliła.

mObywatel Junior – nowa wersja aplikacji

Rozwiązanie to zostanie wprowadzone dzięki nowej wersji aplikacji mObywatel, dedykowanej młodszym użytkownikom – mObywatel Junior. Jak wyjaśnił dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz, obok klasycznej wersji każdy użytkownik, który zainstaluje aplikację mObywatel 2.0 i uruchomi ją po raz pierwszy, będzie mógł zdecydować, czy chce korzystać z wersji Junior.

Poza legitymacją szkolną aplikacja mObywatel Junior umożliwi także dostęp do innych dokumentów, m.in. Karty Dużej Rodziny, legitymacji potwierdzającej ulgi w transporcie publicznym, tymczasowego prawa jazdy czy legitymacji osoby z niepełnosprawnością.

Dostęp do cyfrowej legitymacji ucznia będą mieli nie tylko sami uczniowie, lecz także rodzice, opiekunowie i dziadkowie – w klasycznej wersji aplikacji mObywatel.

– Rodzic, bo będzie miał pod ręką legitymację swojego dziecka. Dziecko, bo zawsze będzie mogło z niej korzystać. I szkoła, bo dostaje nowe narzędzie, które będzie pozwalało na to, że aktualizacja danych będzie odbywała się w czasie rzeczywistym – zaznaczył Gawkowski.

Autorka/Autor:jjs/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Ministerstwo Edukacji NarodowejBarbara NowackamObywatel
Pozostałe wiadomości

Carrefour rozpoczyna sprzedaż swoich aktywów w Polsce - podał francuski portal La Lettre. "Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego" - komentują przedstawiciele Carrefour Polska.

Wielka sieć handlowa wycofa się z Polski? Mamy komentarz

Wielka sieć handlowa wycofa się z Polski? Mamy komentarz

18 września 2025, 13:04
Źródło:
tvn24.pl

Zajmowanie czyjegoś mieszkania za darmo to dla nich sposób na życie. - Ludzie potrafią zrobić dobre wrażenie. Wykąpią się, założą zegarek, przyjadą lepszą furą - mówi Jacek Chejnowski, negocjator. Ale potem przestają płacić. Czy robią to celowo? - Jeśli lokatorzy robią kupę na wycieraczce właściciela, wymazują nią prysznic i kaloryfer na odchodne, to jest jakiś sygnał, prawda? - pyta retorycznie.

Zamieszkali, zniszczyli, zostawili długi. "Na liście są aktorzy, piosenkarze, celebryci, influencerzy"

Zamieszkali, zniszczyli, zostawili długi. "Na liście są aktorzy, piosenkarze, celebryci, influencerzy"

18 września 2025, 11:06
Źródło:
TVN24+

Naczelna Rada Aptekarska ponowiła apel o wyłączenie aptek z systemu kaucyjnego. "Nie mogą być obciążane obowiązkami związanymi z gromadzeniem, przechowywaniem i obsługą zwrotów opakowań" - uważa NRA. System kaucyjny rusza w Polsce za dwa tygodnie.

Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek

Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek

18 września 2025, 11:25
Źródło:
PAP

Elon Musk, po odejściu z administracji prezydenta Donalda Trumpa, w pełni wrócił do zarządzania swoimi firmami. Jak donosi CNN, w ostatnich dniach rozesłał do pracowników firmy xAI e-maile z prośbą o przedstawienie swoich osiągnięć i planów.

Musk znów zaskakuje. "Co osiągnęliście w ciągu ostatnich czterech tygodni"

Musk znów zaskakuje. "Co osiągnęliście w ciągu ostatnich czterech tygodni"

18 września 2025, 12:25
Źródło:
CNN

Na konferencji Meta Connect 2025 w Kalifornii Mark Zuckerberg zaprezentował światu Meta Ray-Ban Display - inteligentne okulary nowej generacji z wbudowanym wyświetlaczem i integracją ze sztuczną inteligencją. Nie obyło się bez wpadki.

Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę

Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę

18 września 2025, 13:02
Źródło:
BBC

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2025 roku wyniosło 8769,08 złotego, co oznacza wzrost o 7,1 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 procent w ujęciu rocznym.

Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Lekkie rozczarowanie"

Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Lekkie rozczarowanie"

18 września 2025, 10:02
Źródło:
PAP

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2025 roku wzrosła o 0,7 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,1 procent - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Bez pozytywnych niespodzianek" - przyznali w komentarzu ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

Nowe dane z przemysłu. "Bez pozytywnych niespodzianek"

Nowe dane z przemysłu. "Bez pozytywnych niespodzianek"

18 września 2025, 10:23
Źródło:
tvn24.pl

Chiny są "otwarte" na dyskusję o przyjęciu nowych członków do G20 - oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ. Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską.

Polska w G20? Jest stanowisko Chin

Polska w G20? Jest stanowisko Chin

18 września 2025, 7:36
Źródło:
PAP

W Waszyngtonie postawiono złotą statuę Donalda Trumpa trzymającego Bitcoina. Instalacja stanęła przed Kapitolem tuż przed ogłoszeniem obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (FED).

Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem

Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem

18 września 2025, 11:42
Źródło:
7news

W 2018 roku w Polsce było w budowie 125 biurowców, teraz - tylko 24. Najemcy walczą o najlepsze powierzchnie. Czynsze mogą poszybować - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".

Ostre hamowanie na rynku. Czynsze mogą poszybować

Ostre hamowanie na rynku. Czynsze mogą poszybować

18 września 2025, 8:50
Źródło:
PAP

Ulga mieszkaniowa, umożliwiająca niepłacenie podatku przy sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od jego zakupu, zostanie ograniczona. Projekt w tej sprawie przygotował resort finansów.

Rewolucja w uldze podatkowej. Jest projekt

Rewolucja w uldze podatkowej. Jest projekt

17 września 2025, 18:23
Źródło:
PAP

Fed obniżył stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych do poziomu 4,0-4,25 procent. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa

Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa

17 września 2025, 20:15
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wiceministra klimatu Anita Sowińska poinformowała, że system kaucyjny ruszy 1 października. Podkreśliła, że część sieci handlowych jest już w pełni przygotowana do jego uruchomienia, a cały proces stopniowego wdrażania systemu potrwa kilka miesięcy.

Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów

Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów

17 września 2025, 16:33
Źródło:
PAP

Senat przyjął w środę bez poprawek ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Jest decyzja Senatu w sprawie cen prądu

Jest decyzja Senatu w sprawie cen prądu

17 września 2025, 15:28
Źródło:
PAP

Polska ma silny rynek wewnętrzny, rosnący eksport i jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o koszty produkcji - stwierdził w rozmowie z "Die Welt" minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef MF odniósł się też do kohabitacji rządu z prezydentem Karolem Nawrockim.

Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"

Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"

17 września 2025, 21:56
Źródło:
PAP

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że nowe sankcje muszą być wycelowane w rosyjskie banki, firmy energetyczne, giełdy kryptowalut i statki floty cieni. Jak powiedziała, ataki dronów na Polskę i Rumunię pokazały, że Rosja testuje Zachód, a jeśli wyczuje słabość, będzie kontynuować.

Szefowa unijnej dyplomacji: musimy uderzyć

Szefowa unijnej dyplomacji: musimy uderzyć

17 września 2025, 13:38
Źródło:
PAP

Wenecja w przyszłym roku ponownie wprowadzi opłatę za wstęp do miasta w przypadku jednodniowych wizyt turystów. Pobierana ona będzie przez 60 dni w roku.

Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź

Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź

17 września 2025, 17:34
Źródło:
PAP

Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie umowy o wolnym handlu z Izraelem ze względu na sytuację w Strefie Gazy. Chce też objąć sankcjami dwóch izraelskich ministrów. Aby propozycje weszły w życie, konieczna jest zgoda krajów Unii Europejskiej (UE).

Bruksela chce sankcji i zawieszenia wolnego handlu z Izraelem

Bruksela chce sankcji i zawieszenia wolnego handlu z Izraelem

17 września 2025, 13:49
Źródło:
PAP

We wtorek w chińskim Changchun, podczas przygotowań do pokazów lotniczych, dwa latające samochody zderzyły się ze sobą. Jeden z pilotów odniósł obrażenia, a maszyna, która runęła na ziemię, zajęła się ogniem.

Latający samochód w płomieniach. Doszło do kolizji

Latający samochód w płomieniach. Doszło do kolizji

17 września 2025, 15:20
Źródło:
CNN

Założona w 2020 roku firma Nothing Technologies pozyskała 200 milionów dolarów w kolejnej rundzie emisji akcji. Wycena spółki przekroczyła już 1,3 miliarda dolarów, a producent smartfonów zapowiada opracowanie nowej generacji urządzeń opartych na sztucznej inteligencji (AI).

Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie

Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie

17 września 2025, 13:33
Źródło:
Bloomberg

Ponad połowa badanych firm (56 procent) odnotowała wymierne korzyści finansowe dzięki wdrożeniu narzędzi AI - wynika z raportu EY. Jednocześnie pracownicy zwracają uwagę, że obok szans technologia ta niesie ze sobą również zagrożenia.

AI w firmach. "Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki pracujemy"

AI w firmach. "Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki pracujemy"

17 września 2025, 14:33
Źródło:
PAP

Miłosz Motyka skierował list do ministrów do spraw energii państw Unii Europejskiej. Zaapelował w nim o całkowite zakończenie importu rosyjskiej ropy naftowej do końca 2026 roku.

Motyka skierował list do ministrów energii państw Unii Europejskiej

Motyka skierował list do ministrów energii państw Unii Europejskiej

17 września 2025, 13:00
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zakończeniu prac nad projektem programu "Mój Rower Elektryczny". "Po konsultacjach społecznych i szczegółowej analizie podjęto decyzję, że nabór wniosków nie zostanie uruchomiony" - poinformowano. Program miał mieć budżet 50 milionów złotych i ruszyć w 2025 roku.

Zamknęli program, zanim ruszył. Dopłat nie będzie

Zamknęli program, zanim ruszył. Dopłat nie będzie

17 września 2025, 12:54
Źródło:
tvn24.pl

W sierpniu opublikowano 247 tysięcy nowych ogłoszeń o pracę. To o 13 procent mniej niż przed rokiem - wynika z raportu Grant Thornton, monitorującego rynek pracy w Polsce. Wskazano, że najbardziej spadł popyt na marketerów oraz na pracowników fizycznych.

Rynek pracy. Jest prawie tak, jak w 2020 roku

Rynek pracy. Jest prawie tak, jak w 2020 roku

17 września 2025, 12:17
Źródło:
PAP

Ministerstwo Sportu i Turystyki w najbliższych paru tygodniach ma przedstawić założenia projektu ustawy dotyczącej regulacji najmu krótkoterminowego - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Dodaje, że Unia Metropolii Polskich apeluje o ograniczenie skali tego zjawiska.

Nadchodzą zmiany w najmie

Nadchodzą zmiany w najmie

17 września 2025, 11:30
Źródło:
PAP

Około 1600 turystów zostało we wtorek ewakuowanych ze stanowiska archeologicznego Machu Picchu w peruwiańskich Andach z powodu lokalnego protestu, który przerodził się w starcia z policją. Wśród ewakuowanych są między innymi Francuzi, Japończycy, Amerykanie, Polacy, Brazylijczycy, Niemcy i Portugalczycy - podała AFP.

Protest i starcia z policją. Polscy turyści wśród ewakuowanych

Protest i starcia z policją. Polscy turyści wśród ewakuowanych

17 września 2025, 10:31
Źródło:
PAP