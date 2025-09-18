Nowa funkcjonalność w mObywatelu. "Duży krok w codziennym życiu"
Już w najbliższych dniach rodzice będą mogli pobrać cyfrową legitymację szkolną dla swoich dzieci w aplikacji mObywatel – zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.
Nowacka podkreśliła, że mLegitymacja "staje się faktem", a "wieczne szukanie" papierowej legitymacji "odchodzi w niepamięć".
mLegitymacja — udogodnienie dla uczniów i rodziców
Cyfrowa legitymacja w aplikacji mObywatel ma ułatwić korzystanie z dokumentu oraz zapobiec problemom związanym z jego zgubieniem czy uszkodzeniem.
– W ciągu dosłownie najbliższych kilku dni, pewnie tygodnia, każdy uczeń, każdy rodzic będzie mógł dla ucznia pobrać legitymację w mObywatelu – powiedziała minister. Jak dodała, to "wielka wygoda" i "duży krok w codziennym życiu w stronę mądrzejszej, cyfrowej i bezpiecznej Polski".
Proces ma być prosty – legitymację będzie można aktywować poprzez kod QR dostępny na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
Nowacka zaznaczyła, że cyfryzacja w tym obszarze nie będzie obowiązkiem, lecz wyborem. – Zostawiamy decyzję rodzicom: czy chcą, żeby dzieci miały legitymację na swoim urządzeniu – podkreśliła.
mObywatel Junior – nowa wersja aplikacji
Rozwiązanie to zostanie wprowadzone dzięki nowej wersji aplikacji mObywatel, dedykowanej młodszym użytkownikom – mObywatel Junior. Jak wyjaśnił dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz, obok klasycznej wersji każdy użytkownik, który zainstaluje aplikację mObywatel 2.0 i uruchomi ją po raz pierwszy, będzie mógł zdecydować, czy chce korzystać z wersji Junior.
Poza legitymacją szkolną aplikacja mObywatel Junior umożliwi także dostęp do innych dokumentów, m.in. Karty Dużej Rodziny, legitymacji potwierdzającej ulgi w transporcie publicznym, tymczasowego prawa jazdy czy legitymacji osoby z niepełnosprawnością.
Dostęp do cyfrowej legitymacji ucznia będą mieli nie tylko sami uczniowie, lecz także rodzice, opiekunowie i dziadkowie – w klasycznej wersji aplikacji mObywatel.
– Rodzic, bo będzie miał pod ręką legitymację swojego dziecka. Dziecko, bo zawsze będzie mogło z niej korzystać. I szkoła, bo dostaje nowe narzędzie, które będzie pozwalało na to, że aktualizacja danych będzie odbywała się w czasie rzeczywistym – zaznaczył Gawkowski.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP