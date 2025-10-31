Nazwa CPK do zmiany. "Została skompromitowana"

Właściciel gruntu pod CPK: nie wiedziałem, że są tam planowane inwestycje strategiczne Źródło: "Fakty" TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Od samego początku byłem przeciwnikiem tego, żeby ten projekt (CPK-red.) nazywał się w ten sposób, tym bardziej, że my nie centralizujemy Polski - powiedział w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak w TVP Info.

- My pracujemy na całej sieci. Jeśli powstaje linia z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Poznania, do Wrocławia, to my staramy się, aby rozwijały się także inne linie, a kolej dużych prędkości miała kontynuację - dodał.

Działka w Zabłotni sprzedana wiceprezesowi Dawtony Źródło: TVN24

Nazwa CPK zostanie zmieniona

Jak wyjaśnił szef resortu cyfryzacji, "nazwa CPK zostanie zmieniona, ponieważ projekt został zmieniony, ma poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny, nie jest scentralizowany".

- Jak będzie nazywał się nowy port lotniczy oraz jak będzie nazywał się ten projekt, to osobna kwestia. Nie zaprzeczam, że ja na ten temat myślę i pracuję, bo ta nazwa została skompromitowana - ocenił. Zaznaczył jednocześnie że minister infrastruktury nie jest pełnomocnikiem do spraw CPK.

Dopytywany, ile działek udało się kupić pod kolej dużych prędkości, minister mówił o 140 hektarach gruntów między Łodzią a Warszawą. - Jesteśmy w harmonogramie. To tempo jest właściwe i prace zostaną zakończone do 2032 r., wtedy, gdy równolegle z uruchomieniem lotniska ma być oddana kolej dużych prędkości - zaznaczył.

Afera ze sprzedażą działki pod CPK prywatnej osobie

W poniedziałek WP podała, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tuż przed utratą władzy przez PiS w grudniu 2023 r. - wydało zgodę na sprzedaż 160-hektarowej działki wiceprezesowi prywatnej firmy - spółki Dawtona. Do sprzedaży doszło mimo sprzeciwu władz Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla budowy którego działka była kluczowa, ponieważ przez ten grunt - w Zabłotni pod Grodziskiem Mazowieckim - ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Nowym właścicielem działki w Zabłotni jest wiceprezes firmy spożywczej Dawtona Źródło: TVN24

Premier Donald Tusk we wtorek w nawiązaniu do tej sytuacji powiedział, że dziś "wszyscy w Polsce" odczytują skrót CPK jako "cały PiS kradnie". Jak dodał, ówczesny minister rolnictwa wyraził zgodę na sprzedaż działki 19 października 2023 r., a cały proces i kluczowe formalności zostały zrealizowane w 24 godziny, między 30 listopada a 1 grudnia 2023 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk: już nigdy nie użyję tego skrótu

Przedstawiciele CPK poinformowali w poniedziałek, że już poprzedni zarząd bezskutecznie domagał się od KOWR przekazania działki. Od lipca 2025 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników KOWR przy sprzedaży działki.

O CPK

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego Źródło: Centralny Port Komunikacyjny

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł

Centralny Port Komunikacyjny - wizualizacje Źródło: CPK

OGLĄDAJ: TVN24 HD