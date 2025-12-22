Logo TVN24
Najpierw stracili funkcje, by po 10 dniach je odzyskać. W NBP "konflikt zażegnany"

NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Bunt w NBP komentuje prof. Joanna Tyrowicz (RPP): kłócą się o zarządzanie Bizancjum
Źródło: TVN24
Troje członków zarządu NBP, którzy 9 grudnia stracili nadzór nad departamentami merytorycznymi, teraz - jak wynika z nowej struktury organizacyjnej - odzyskali je. Różnice zdań udało się wyjaśnić - twierdzi rzecznik prasowy banku centralnego Maciej Antes.

9 grudnia Narodowy Bank Polski opublikował nowy schemat organizacyjny, z którego wynikało, że nadzoru nad departamentami merytorycznymi zostali pozbawieni Marta Gajęcka (do 9 grudnia nadzorowała Departament Zagraniczny), Rafał Sura (Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Departament Systemu Płatniczego) i Piotr Pogonowski (Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Departament Statystyki).

Żadnego departamentu nie nadzoruje nadal, podobnie jak do tej pory (od marca 2023 r.), członek zarządu Paweł Mucha.

Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie

Konflikt w NBP zażegnany

Według stanu na 19 grudnia, który został opublikowany w poniedziałek, wskazani członkowie zarządu odzyskali stanowiska, z wyjątkiem Departamentu Systemu Płatniczego, który nie wrócił do Rafała Sury, a pozostał pod nadzorem Marty Kightley.

"Sytuacja w Zarządzie NBP wróciła do normy. Konflikt został zażegnany, a wszelkie wątpliwości i różnice zdań zostały wyjaśnione. Konsekwencją jest przekazanie przez Prezesa NBP nadzorów nad departamentami wyznaczonym członkom Zarządu" - oświadczył rzecznik prasowy NBP Maciej Antes w komunikacie wysłanym mediom.

Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem. Prezes Glapiński chce zmiany ustawy o banku
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
Piotr Pogonowski
Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym
Nowością w regulaminie zarządu NBP jest także zapis, że na wniosek co najmniej trzech członków zarządu projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym zostaje skierowany do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu

Spór w NBP

Jak podawała Polska Agencja Prasowa 9 grudnia za źródłem zbliżonym do banku centralnego, powodem zmian w organizacji pracy była "utrata zaufania przez prezesa i nienależyte wykonywanie obowiązków". Tego samego dnia Narodowy Bank Polski opublikował "Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP".

"Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP" – wskazano w stanowisku.

Jak podawały media, przyczyną konfliktu był fakt, że trzech członków zarządu NBP - Piotr Pogonowski, Artur Soboń i Rafał Sura - wystąpiło na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej pakiet zmian w regulaminie banku centralnego, których celem było m.in. zwiększenie uprawnień zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych w banku. "Projekt uchwały proponuje szereg zmian w regulaminie NBP, które de facto ograniczają władzę Adama Glapińskiego oraz części jego najbliższych współpracowników" – pisał portal money.pl.

Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru

Tyrowicz: przynieśli jako wrzutkę

O sporze w zarządzie banku centralnego była pytana w "Rozmowie Piaseckiego" członkini Rady Polityki Pieniężnej prof. Joanna Tyrowicz. Wspominała, jak przedłożono członkom rady projekt oświadczenia, które wzywało do "nieeskalowania działań".

-  Przynieśli to drugiego dnia (posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej – red.) jako taką wrzutkę, że się tak wyrażę - opisywała dodając, że nie głosowała, gdyż wyszła w tej sytuacji z posiedzenia. – To bzdura jest jakaś straszna – stwierdziła.

- Pomijając to, że to nie jest nasza sprawa i pomijając to, że mieszanie rady do ich wewnętrznych sporów jest brakiem poszanowania dla organów – dodała. - Po pierwsze prezes mógłby sam ten organ jednak szanować. Na przykład przychodzić przygotowanym na konferencję, udzielać odpowiedzi na pytania. No to jest jego rola, a nie ta błazenada, którą uprawia – stwierdziła Tyrowicz.

Jak dodała, "po drugie, poszanowanie organu, to nie jest poszanowanie osoby". – I oni nie spierają się z organem. Oni się spierają z osobą. To jest w ogóle mieszanie porządków – powiedziała.

OGLĄDAJ: prof. Joanna Tyrowicz
pc

prof. Joanna Tyrowicz

pc
Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Aleksiej Witwicki / Forum

NBPPrezes NBP Adam Glapiński
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica