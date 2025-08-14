"Może stanowić ryzyko dla zdrowia". Ostrzeżenie

14 sierpnia 2025, 12:46
PAP
Ostrzeżenie przed partią "Pyłku kwiatowego"
Ostrzeżenie przed partią "Pyłku kwiatowego"GIS
Ostrzeżenie przed partią pyłku kwiatowegoGIS

W partii "Pyłku kwiatowego" wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Spożycie produktu może stanowić ryzyko dla zdrowia - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

GIS poinformował, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w partii produktu o nazwie "Pyłek kwiatowy" stwierdzone zostało w badaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ostrzeżenie przed partią "Pyłku kwiatowego"

"Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów" - przekazał GIS.

Ostrzeżenie GIS dotyczy:

  • produkt: Pyłek kwiatowy;
  • numer partii i data minimalnej trwałości: 13/12/2026 1/1;
  • producent: Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.
GIS ostrzega przed partią "Pyłku kwiatowego"GIS
GIS ostrzega przed partią "Pyłku kwiatowego"GIS

Jak podał GIS, producent rozpoczął już procedurę wycofania z rynku zakwestionowanego towaru i informowania odbiorców.

Dodał, że postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie prowadzone jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.

Ostrzeżenia GIS

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu, czy wycofania ich z asortymentu.

