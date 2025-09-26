Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO

Ministra o funduszach unijnych: wskaźnik nieprawidłowości w Polsce jest dużo niższy niż średnia europejska Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wskazała minister funduszy i polityki regionalnej, celem rewizji jest m.in. przekierowanie części środków granatowych na inwestycje, gdzie są one potrzebne.

Rząd zgodził się na rewizję KPO

Przekazała również, że z KPO zostaną usunięte podatek od samochodów spalinowych i opłata środowiskowa od samochodów spalinowych od przedsiębiorców.

Szefowa MRiFR dodała, że rewizja zmniejsza część pożyczkową KPO o 21,5 mld zł. Stało się to po dokonaniu przeglądu inwestycji. W efekcie podjęto decyzję, aby zrezygnować ze środków, które mogłyby zostać niewykorzystane. Stanie się to bez kosztów dla państwa.

Zmniejszy się też w efekcie tej decyzji Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności do 20 mld zł - wskazała Pełczyńska-Nałęcz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD